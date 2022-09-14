Любил только одну девочку и копал картошку с Собчаком: Каким Дмитрий Медведев был в школе и в юности

Дмитрий Медведев за партой, за которой он сидел в школе Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Дмитрий Медведев сумел построить головокружительную карьеру: премьер-министр, президент России и зампред Совета безопасности РФ. Но когда-то Дмитрий Анатольевич был обычным ленинградским мальчиком, который жил в спальном районе на окраине Ленинграда – в Купчино. Ко дню рождения политика (14 сентября) «Комсомолка» узнала, как он учился, каким был в школе и как начались его отношения с будущей женой.

«В ШКОЛЕ МОГ ПОХУЛИГАНИТЬ, НО УЧИЛСЯ ХОРОШО»

Дмитрий Медведев учился в ленинградской школе № 305. Тогда о ней мало кто слышал, но после победы Дмитрия Анатольевича на выборах президента России в 2008 году, учебное заведение прогремело на всю страну. Политик не забывал о родной альма-матер и часто заезжал в нее - посидеть за партой или провести урок. А 1 сентября 2022 года исполнилось ровно 50 лет, как он пошел сюда учиться.

- Дмитрий Анатольевич, если появляется у нас в Петербурге, то в школу заходит, о нас он до сих пор не забывает. Всегда передает привет нам, - рассказала «Комсомолке в Петербурге» учитель математики Дмитрия Медведева Ирина Григоровская. – В классе он сидел в средней колонке, в 4-5 ряду. Сейчас у нас с учениками иногда заходит речь о том, что за этой партой сидел Медведев, школьникам это очень интересно. Но битв за нее нет, да и специально кого-то мы туда не сажаем. Нет такого, что ты отличник, поэтому будешь сидеть за партой Дмитрия Медведева.

Таким Дмитрий Медведев был в начальных классах Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В школе Дмитрий Медведев, по словам учителей, был образцово-показательным ребенком. Родители за ним внимательно следили, поэтому у него был всегда аккуратно выглаженный пионерский галстук. И что важно - для одноклассников он всегда был авторитетом.

- Среди мальчиков, да и девочек, он был лидером, - вспоминает учительница. – И в учебе был лидером, и в личных делах. Ребята к нему прислушивались и уважали. Почему? Потому что он слов на ветер никогда не бросал, лишнего не говорил. А все, что говорил - выполнял.

При этом отличником Дмитрий Медведев не был – учился на «4» и «5», и особенно ему нравились гуманитарные и точные науки.

- В то советское время мы все внимательно и с усердием относились к учебе, - делится с «КП - Петербург» одноклассник Дмитрия Медведева Евгений Архипов. – Мы, как и все мальчишки, временами могли похулиганить, поноситься по школе во время перемен. Но учился он хорошо. Особенно мы любили русскую литературу, а у Дмитрия Медведева в то время был еще интерес к химии и физике.

- Химией Дмитрий Анатольевич увлекался, наверное, потому, что папа работал в Технологическом институте. Он еще до того, как этот предмет у них начался, любил смешивать разные вещества, - подтверждает Ирина Григоровская. - Но в целом он собирался поступать на юридический факультет, поэтому больше внимания уделял гуманитарным дисциплинам - английский язык, история, обществоведение. И я всегда знала, что из Димы получится не рядовой юрист, так как у него всегда была светлая голова. Я знала, что он продвинется по службе. Но не думала, что так высоко.

«СЛУШАЛ NIRVANA И «ПЕСНЯРЫ»

Дмитрий Медведев в школе не отставал и от модных трендов тех лет. Как вспоминают одноклассники, в школе и студенчестве он был настоящим меломаном. Слушал как зарубежных, так и отечественных исполнителей. Многих из них он любит до сих пор!

- Среди зарубежных, ни для кого не секрет, любил Scorpions и Led Zeppelin, были и более тяжелые группы: AC/DC и Nirvana, - вспоминают одноклассники Медведева. – А из отечественных – это «Песняры», хорошая группа той поры. Как хобби у Дмитрия Анатольевича можно назвать спорт, он любил греблю на байдарках.

У Дмитрия Медведева раньше был другой имидж Фото: архив Дмитрия Медведева

А еще все запомнили, что Дмитрий Медведев в детстве любил мороженое. В школьной столовой его, конечно, не было, но ученик был совсем непривередлив к еде.

– Никогда ни от какой еды мы нос не воротили, - делится Архипов. – Мы воспитаны в достаточно скромных продуктовых возможностях. Деликатесы для нас были редкостью. У нас в классе у всех были равные советские семьи без большого достатка.

А вот по поводу того, давал ли Дмитрий Медведев списывать, учителя и одноклассники разошлись во мнении.

- Мы такого не видели, - смеется Григоровская. – Да и дети учились тогда по-другому: большая часть школьников была самостоятельной. А теперь все есть в Интернете, зачем нужно учиться, если можно списать?

- На самом деле Дмитрий, как и другой нормальный человек, мог дать списать, - признается Архипов. – Он был в школе не только хороший ученик, но и хороший друг, и хороший товарищ.

К слову, в школе Дмитрий Медведев был еще членом комитета комсомола и даже возглавлял один из секторов. Как вспоминают его приятели, скорее всего, это был политический сектор. При этом одноклассники Медведева не удивлены, что в непростое для страны время, политик стал делать более жесткие заявления. По их словам, еще в школе, если ситуация того требовала, он поступал также. По словам педагогов, Медведев никогда «не отсиживался в уголочке».

- Политика того времени была другой, - делится Архипов. – Но если говорить о современности, о том, какой Дмитрий Анатольевич сейчас, то, конечно, все закладывается в детстве. Это все воспитание в семье и в школе.

Также в школьные годы Дмитрий Медведев не был обделен и вниманием противоположного пола. Всегда в прекрасной физической форме, общительный – многие девочки мечтали с ним дружить.

- Это человек широкого кругозора, со стилем и хорошим музыкальным вкусом. Поэтому делайте выводы сами, - отмечают однокашники Медведева.

Правда, сам Дмитрий Медведев не любил мимолетных романов.

- Они в школе были очень дружны с его будущей женой Светланой, его видели только с ней. Отношения у них, если нам не изменяет память, начались еще в старших классах. Он ее как в школе полюбил, так до сих пор с ней, - признаются учителя Медведева. – Но в личное мы не лезем. Школа просто гордится, что у нас есть такой ученик.

«НЕ БЫЛ БОТАНИКОМ»

В университете же на юрфаке у Медведева любимой дисциплиной было гражданское право. Будущий политик помогал по этому предмету своим однокурсникам и дискутировал с учителями.

Медведев часто приезжает в свою школу Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Он был таким очень позитивно настроенным студентом, от него всегда можно было получить помощь в сложных вопросах по гражданскому праву, - поделился с «КП» одногруппник Дмитрия Медведева адвокат Владимир Полудняков. – В университете нам было не до гулянок. Тем не менее, если у нас были мероприятия, которые не связаны с учебой, он принимал активное участие. Мы часто ходили в пивную «Стекляшка». Дмитрий Анатольевич не был ботаником, поэтому иногда туда захаживал и он.

Но в приоритете, конечно, у студента Медведева было образование. И Анатолий Собчак, будущий мэр Санкт-Петербурга, сыграл в этом немаловажную роль. В то время он возглавлял кафедру хозяйственного права. Там они с Дмитрием Анатольевичем и познакомились.

- На парах Собчака у нас всегда была живая правовая дискуссия, что есть хозяйственное право, - вспоминает Полудняков. – И к Дмитрию он очень хорошо относился, у них было близкое научное общение, научные споры. Дмитрий Анатольевич стремился быть на высоте. И по успеваемости он попал в первую десятку на нашим курсе, всего же там было 186 человек. Поэтому позже Собчак и взял его в свои юридические советники.

При этом Собчак принимал активное участие не только в обучении студентов, но и возглавлял их выезды в колхоз.

- На уборке урожая мы общались с Собчаком еще ближе. На картошке с ним в колхозе было очень весело, там были студенческие вечеринки. Во всем этом принимал участие и Дмитрий Медведев, - делятся однокурсники политика.

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