Транспортный коллапс: Что случилось на Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге утром 14 сентября Фото: СОЦСЕТИ

Юг Санкт-Петербурга встал полностью. Пробка на Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге 14 сентября 2022 создала настоящий транспортный коллапс. Автомобилисты уже начали бросать машины, пассажиры удобные места в автобусах, и отправляются пешком. Потому что весь транспорт стоит. Рассказываем, что же сейчас происходит на въезде в Петербург, а также в Московском районе города.

Пробка началась еще с 7 часов утра. Причиной затора стали ремонтные работы на Пулковском шоссе, а также одна пробка. Но к 10 часам утра, даже практически не двигаясь, автомобилисты умудрились попасть еще в четыре ДТП, причем, три из них практически на пересечении с Петербургским шоссе, которое тоже стоит в пробке.

Люди толпятся на остановках Фото: СОЦСЕТИ

- Дикий треш на Пулковском шоссе. Опаздываю на работу, а планировал приехать на час раньше. Народ выходит с автобусов и идет пешком, - пожаловались участники пробки.

Люди по часу стояли в пробке. Многие, в итоге, покинули салоны автобусов, некоторые автомобилисты даже оставили машины, и отправились в сторону метро "Московская" пешком.

Тем временем у станции метро "Московская" на остановке в сторону Пулково тоже столпотворение. Автобусы, которые должны были отвезти людей в аэропорт, стоят в той самой пробке на Пулковском шоссе.

- Я там стоял 40 минут пока такси не взял за 1100 рублей, чтобы не опоздать на рейс. Вся эта толпа на автобус в Пулково, с остальными было проще, - пожаловался один из мужчин.

И не могут уехать из Пулково Фото: СОЦСЕТИ

Сколько людей этим утром не успело на рейс из-за пробок, пока сказать сложно. Но кто-то не может приехать в аэропорт, а кто-то уехать из него. Огромная толпа на остановке в аэропорту ожидает транспорта, который также стоит в заторе.

Увы, других путей из аэропорта или в аэропорт нет. Но объехать пробку можно по Московскому шоссе. Все остальные магистрали, которые находятся рядом, включая Волхонское шоссе и Витебский проспект также стоят.