Однокурсница Владимира Сунгоркина: Помню, как он простым студентом приходил к нам за хлебом. Потом он возглавил «Комсомолку», но время его не изменило

Владимир Сунгоркин еще в студенчестве вычитывал своих одногруппников Фото: Артем КИЛЬКИН

Ушел из жизни генеральный директор и главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. Владимир Николаевич скончался во время экспедиции по родному Дальнему Востоку. Будущий медиаменеджер родился в военном городке под Хабаровском. Его семья жила довольно бедно. Поэтому о своей карьере Владимир Сунгоркин говорил так: «Как мальчик из глуши может стать руководителем самой крупной газеты страны. Это не американская мечта, это наша реальность». О том, как прошло становление Владимира Николаевича, «КП-Петербург» рассказали его однокурсники по Дальневосточному государственному университету.

«ЧАСТО ПРИХОДИЛ К НАМ ЗА ХЛЕБОМ»

- Мы учились вместе с Владимиром Николаевичем пять лет на отделении журналистики факультета филологии, были в одной группе, жили на одном этаже в общежитии, - вспоминает в разговоре с «КП-Петербург» Валентина Петрова (Рязанцева). – Я запомнила его таким: он всегда хохотал, очень любил юмор, он понимал его. Всегда был открыт душой – ко всем. Он часто приходил к нам в комнату и просил хлеба или сахар. Но самое главное: Владимир Николаевич всегда прекрасно знал свое дело, тонко понимал то, чем он занимается.

Владимир Николаевич в университете Фото: предоставлено "КП"

Оценивать творчество журналистов Владимир Сунгоркин начал еще в студенчестве. Для своих одногруппников он был авторитетом.

- На занятиях Володя отличался хорошими знаниями, он был интеллектуал. Среди ребят выделялся, был начитанным парнем, - говорит еще одна однокурсница Сунгоркина Наталья Бальчикова (Зыряева). – У нас его уважали за то, как он проходил производственную практику. Он всегда получал отличные оценки, поэтому его мнение было важно. Помню, как после каждой практики, мы собирались и защищали свои работы. И каждый в группе у нас высказывал свое мнение о других. Мне помнится, что он очень уважительно относился к работам каждого своего сокурсника. И то, какие оценки он высказывал, помогали в дальнейшем. Потому что Владимир Николаевич прочитывал абсолютно все. И Сунгоркин всегда звучал перед тем, как преподаватель сделает свое заключение, его мнение было итоговым. Его оценки всегда нас мотивировали.

«ВЫСОКАЯ ДОЛЖНОСТЬ ЕГО НЕ ИЗМЕНИЛА»

Своих однокурсников Владимир Сунгоркин не забывал. Они обращались к нему за помощью даже после того, как он возглавил крупнейшую газету страны - «Комсомолку».

- Самое лучшее воспоминание о нем, как я несколько раз звонила ему в Москву, он меня всегда узнавал. И исполнял мои просьбы, - делится Валентина Петрова. - Я когда приехала из Владивостока в Санкт-Петербург, мне нечем было заняться. Тут была пустота, чужбина, я стала работать с фондом инвалидов и ветеранов. И попросила его дать мне номер телефона журналиста, который бы мне помог. Он все сделал, статья вышла. Казалось бы, отдаленное расстояние и мы не сильно молоды уже, но он ничего не забывал. Время его не разделило. Он часто приезжал на Дальний Восток, встречался со своими друзьями. А «Комсомолка» для него была мать родная.

Одна из последних фотографий Владимира Сунгоркина Фото: Леонид ЗАХАРОВ

Пройти путь от обычного мальчика и возглавить крупнейшую в стране медиагруппу, по мнению однокурсников, Владимиру Сунгоркину помогло его уважительно отношение к людям и понимание народа.

- Это все было заложено в нем. Он не был карьеристом, он просто направил свои мозги в нужное русло, - делится Петрова. – У него было глубокое уважение к людям, я по себе ощутила это. С такой высоты он вспомнил меня. Все это оценивается с годами. Это удивительно и дорогого стоит.

- Прежде всего, у него было понимание ситуации в стране, мире, понимание человека, он был очень умный парень, - добавляет Бальчикова. – Он умел анализировать и раскладывать все по полочкам.

О дате и месте прощания с Владимиром Николаевичем «Комсомолка» сообщит позже.

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