Драмкружок, кружок по фото, а еще мне петь охота: На какие дополнительные занятия отдать ребенка в Петербурге

Всего в Петербурге 59 учреждений допобразования. Еще 473 отделения допобразования - на базе школ. Фото: Светлана Макеева

- Дети, воспитанные не родителями, а гаджетами, разучиваются думать самостоятельно и от этого не знают себя и своих желаний, - отмечает детский психолог Элина Дианова.

С этим трудно спорить. Но что делать, если времени у взрослых карьеристов в обрез, а развивать чадо хочется? На помощь приходят кружки и секции. Дополнительное образование дает детсадовцу и школьнику новые впечатления, и он меняется даже на физиологическом уровне - в юном мозгу активно возникают новые нейронные связи, и ребенок развивается.

Как отмечают специалисты, маленькие завсегдатаи кружков более дисциплинированы, уверены в себе, креативны и в целом довольны жизнью. Внешкольные занятия дают навык социализации, формируют режим дня, а если речь идет об активном хобби - обеспечивают здоровое тело. Увлеченным детям реже требуются репетиторы. А самое главное - на секциях раскрывают детские таланты. Нередко хобби перерастает в будущую профессию, причем добиться успеха в ней легче, ведь ты начал заниматься, например, спортом, музыкой или танцами с раннего возраста.

«Комсомолка» вместе с экспертами оценила разнообразие дополнительного образования в городе. Рассказываем про кружки и секции для детей в Санкт-Петербурге 2022: куда отдать ребенка на дополнительные занятия, список.

МУЗЫКА

Open Jazz

Детско-юношеский творческий центр «Васильевский остров»

Адрес: улица Остоумова, 19В; Морская набережная, 15А.

Телефон: 8 (812) 355-78-12.

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Игра на ирландском бузуки

Дом детского творчества Калининского района

Адрес: проспект Мечникова, 2А.

Телефон: 8 (812) 543-18-79.

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Школа мюзикла

Дворец детского (юношеского) творчества Выборгского района

Адрес: улица Сантьяго-де-Куба, 4, корпус 2, литера А.

Телефон: 8 (812) 510-67-78.

Педагоги отмечают, что нередко хобби перерастает в будущую профессию. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Звукорежиссура

Дворец детского (юношеского) творчества «На Ленской»

Адрес: Ленская улица, 2, корпус 2, литера А.

Телефон: 8 (812) 246-04-61.

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СПОРТ

Морское многоборье

Детский морской центр «Юный моряк»

Адрес: Кронштадт, Советская улица, 39А.

Телефон: 8 (812) 311-04-95.

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Стрельба

Школа № 250 Кировского района

Адрес: улица Козлова, 37, корпус 1, литера А.

Телефон: 8 (812) 750-40-92.

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Бильярд

Гимназия № 284 Кировского района

Адрес: проспект Народного Ополчения, 135А.

Телефон: 8 (812) 756-62-24.

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Хатха-йога

Школа № 394 Красносельского района

Адрес: Брестский бульвар, 19, корпус 2.

Телефон: 8 (812) 417-65-62.

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Кендо (фехтование на бамбуковых мечах)

Гимназия петербургской культуры № 32 Василеостровского района

Адрес: 2-я линияВ. О., 43 и 59.

Телефон: 8 (812) 246-78-93.

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Цирковая акробатика

Дом детского творчества «Олимп» Выборгского района

Адрес: Придорожная аллея, 17А; Сиреневый бульвар, 18Б; проспект Энгельса, 55Б.

Телефон: 8 (812) 599-39-00.

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ТАНЕЦ

Ирландские танцы

Детско-юношеский центр «Красногвардеец»

Адрес: Большеохтинский проспект, 11, корпус 2.

Телефон: 8 (812) 224-36-01.

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Хип-хоп

Центр внешкольной работы Центрального района

Адрес: Ярославская улица, 15; улица Правды, 8; Херсонская улица, 2/9.

Телефон: 8 (812) 275-68-75.

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Брейк-данс

Гимназия петербургской культуры № 32 Василеостровского района

Адрес: 2-я линия В. О., 43 и 59.

Телефон: 8 (812) 246-78-93.

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Ритмы фламенко

Лицей № 95 Калининского района

Адрес: улица Верности, 14, корпус 4, литера А.

Телефон: 8 (812) 535-17-96.

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РУКОДЕЛИЕ

Легоград

Лицей № 378 Кировского района

Адрес: проспект Ветеранов, 114, корпус 2, литера А.

Телефон: 8 (812) 417-51-79.

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Дизайн и моделирование одежды

Детско-юношеский центр «Петергоф»

Адрес: Петергоф, Санкт-Петербургский проспект, 61А; Ломоносов, Александровская улица, 6/9; Петергоф, Разводная улица, 27Б.

Телефон: 8 (812) 417-21-17.

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Песочная анимация

Дом творчества «Измайловский»

Адрес: улица Егорова, 26А; Загородный проспект, 64А; Рижский проспект, 27-29.

Телефон: 8 (812) 575-06-56.

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Гончарное дело

Инженерно-технологическая школа № 777 Приморского района

Адрес: Лыжный переулок, 4, корпус 2.

Телефон: 8 (812) 246-35-80.

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Скрапбукинг (составление альбомов и открыток)

Школа № 604 Пушкинского района

Адрес: Шушары, Изборская улица, 4, корпус 2; Пушкин, Промышленная улица, 12.

Телефон: 8 (812) 246-63-69.

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Квиллинг (узоры из скрученной бумаги)

Центр детского (юношеского) технического творчества Красногвардейского района «Охта»

Адрес: улица Панфилова, 23А; проспект Металлистов, 18, корпус 2.

Телефон: 8 (812) 224-27-35.

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Лозоплетение

Молодежный творческий форум «Китеж плюс»

Адрес: Школьная улица, 110, корпус 2, литера А; Торжковская улица, 30А; Омская улица, 7А.

Телефон: 8 (812) 409-88-90.

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Увлеченным детям реже требуются репетиторы. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

КОМПЬЮТЕР

Компьютерная графика

Лицей № 378 Кировского района

Адрес: проспект Ветеранов, 114, корпус 2, литера А.

Телефон: 8 (812) 417-51-79.

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Wеb-дизайн

Центр детского (юношеского) технического творчества Красногвардейского района «Охта»

Адрес: улица Панфилова, 23А; проспект Металлистов, 18, корпус 2.

Телефон: 8 (812) 224-27-35.

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VR-технологии

Академия талантов

Адрес: набережная Малой Невки, 1А.

Телефон: 8 (812) 318-67-73.

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ТЕХНИКА

Беспилотные летательные аппараты

Детский технопарк «Кванториум», гимназия № 642 «Земля и Вселенная» Василеостровского района

Адрес: Гаванская улица, 54Б.

Телефон: 8 (812) 351-89-90.

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Робототехника

Школа № 443 Фрунзенского района

Адрес: Купчинская улица, 11, корпус 4.

Телефон: 8 (812) 772-29-76.

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Ракетостроение

Школа № 604 Пушкинского района

Адрес: Шушары, Изборская улица, 4, корпус 2; Пушкин, Промышленная улица, 12.

Телефон: 8 (812) 246-63-69.

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Наносистемы и наноинженерия

Лицей № 533 «Образовательный комплекс «Малая Охта»

Адрес: Перевозный переулок, 19А.

Телефон: 8 (921) 938-62-50.

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ЯЗЫКИ

Французский

Дворец детского (юношеского) творчества Кировского района

Адрес: Ленинский проспект, 133, корпус 4, литера А.

Телефон: 8 (812) 246-04-57.

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Финский

Гимназия № 284 Кировского района

Адрес: проспект Народного Ополчения, 135А.

Телефон: 8 (812) 756-62-24.

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Китайский

Центр патриотического воспитания молодежи «Дзержинец»

Адрес: Шпалерная улица, 15-17, литера А.

Телефон: 8 (812) 273-47-76.

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Театр на испанском языке «Торнадо»

Школа № 539 Кировского района

Адрес: улица Подводника Кузьмина, 52А.

Телефон: 8 (812) 377-21-41.

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ПРИРОДА

Экология

Лицей № 389 Кировского района

Адрес: Кронштадтская улица, 7А.

Телефон: 8 (812) 783-53-12.

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Геология

Городской Дворец творчества юных

Адрес: Невский проспект, 39А; Крестовский проспект, 19.

Телефон: 8 (812) 314-95-55.

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Флористика

Школа № 547 Красносельского района

Адрес: улица Адмирала Коновалова, 6, корпус 2.

Телефон: 8 (812) 409-87-97.

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Астрономия

Лицей № 533 «Образовательный комплекс «Малая Охта»

Адрес: Перевозный переулок, 19А.

Телефон: +7-921- 938-62-50.

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В КАДРЕ И ЗА КАДРОМ

Детская киноакадемия «Островок»

Детский сад № 13 Кронштадтского района

Адрес: Кронштадт, проспект Ленина, 49А.

Телефон: 8 (812) 435-07-32.

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Продюсирование

Академия талантов

Адрес: набережная Малой Невки, 1А.

Телефон: 8 (812) 318-67-73.

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Блогинг

Школа № 547 Красносельского района

Адрес: улица Адмирала Коновалова, 6, корпус 2.

Телефон: 8 (812) 409-87-97.

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Ивент-режиссура

Дворец детского (юношеского) творчества Кировского района

Адрес: Ленинский проспект, 133, корпус 4, литера А.

Телефон: 8 (812) 246-04-57.

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ИЗО

Каллиграфия

Школа № 379 Кировского района

Адрес: Канонерский остров, 32Б.

Телефон: 8 (812) 417-51-71.

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Ландшафтный дизайн

Лицей № 387 имени Белоусова Кировского района

Адрес: улица Зины Портновой, 25, корпус 2, литера А

Телефон: 8 (812) 753-56-77.

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Скульптура

Школа № 388 Кировского района

Адрес: Огородный переулок, 9А.

Телефон: 8 (812) 573-96-48.

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Комикс-класс

Школа № 93 Пушкинского района

Адрес: Шушары, Школьная улица, 19А.

Телефон: 8 (812) 611-13-31.

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Суми-э (японская живопись)

Правобережный дом детского творчества

Адрес: улица Новоселов, 59А.

Телефон: 8 (812) 446-14-08.

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ПОЛЕЗНЫЕ НАВЫКИ

Школа поварят

Центр детского (юношеского) технического творчества Колпинского района

Адрес: Колпино, Тверская улица, 23А.

Телефон: 8 (812) 482-76-09.

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Юный спасатель МЧС

Школа № 449 Пушкинского района

Адрес: Пушкин, Ленинградская улица, 2А.

Телефон: 8 (812) 417-62-85.

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Искусство общения

Школа № 88 Калининского района

Адрес: проспект Науки, 30, корпус 3, литера А.

Телефон: 8 (812) 417-25-60.

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Школа памяти: мнемотехника

Школа № 448 Фрунзенского района

Адрес: Малая Бухарестская улица, 7, корпус 1.

Телефон: 8 (812) 366-05-99.

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Школьное автодело

Школа № 264 Кировского района

Адрес: улица Маршала Казакова, 3, корпус 2, литера А.

Телефон: 8 (812) 758-65-22.

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ПСИХОЛОГИЯ

Сказкотерапия

Школа № 604 Пушкинского района

Адрес: Шушары, Изборская улица, 4, корпус 2; Пушкин, Промышленная улица, 12.

Телефон: 8 (812) 246-63-69.

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Познай себя

Лицей № 384 Кировского района

Адрес: проспект Стачек, 5А.

Телефон: 8 (812) 417-51-99.

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Музыкотерапия

Дворец детского (юношеского) творчества Московского района

Адрес: Алтайская улица, 24А; улица Решетникова, 9А; Бассейная улица, 28 и 57А.

Телефон: 8 (812) 409-87-17.

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ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА, ПРАВО

Дети и финансы

Центр детско-юношеского технического творчества и информационных технологий Пушкинского района

Адрес: Пушкин, Набережная улица, 12/66А.

Телефон: 8 (812) 466-25-98.

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Юный правовед

Школа № 247 Красносельского района

Адрес: Петергофское шоссе, 5, корпус 4, литера А.

Телефон: +7-881-241-72-74.

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Школа начинающего депутата

Лицей № 590 Красносельского района

Адрес: улица Котина, 6, корпус 3, литера А.

Телефон: 8 (812) 742-51-81

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КРАСОТА

Грим и визаж

Прически и косоплетение

Основы стрижки волос

Дворец детского (юношеского) творчества Кировского района

Адрес: Ленинский проспект, 133, корпус 4, литера А.

Телефон: 8 (812) 246-04-57.

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КОНКРЕТНО

В городе на Неве действуют:

- 3000 программ допобразования

- 59 учреждений допобразования

- 473 отделения допобразования на базе школ

- 1200 детских общественных объединений

- 506 детских спортклубов на базе школ

- 250 школьных театров

- 237 школьных музеев

По данным Комитета по образованию Петербурга.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Мария КАТУНОВА, гендиректор городского Дворца творчества юных: Можно ли сменить секцию в середине учебного года?

- Юридически можно, если есть вакантные места. Интересы ребенка могут часто меняться, и это нормально, это живой процесс. Но в первую очередь мудрые педагоги и родители попытаются выяснить причину, по которой ребенок охладел к тому, что еще недавно было ему интересно. Лучше всего доучиться до конца года - временные рамки мотивируют.

КОМПЕТЕНТНО

Элина ДИАНОВА, детский психолог: Когда вести ребенка на секцию?

- Все дети разные. Обращайте внимание, чтобы задания соответствовали возрасту, а также на активность, интересы, наличие желания ребенка. Правила лучше всего усваиваются в возрасте от 0 до 3 лет, речь - от 0 до 6 лет, сенсорное развитие - от 0 до 5,5 года, движения - от 1 до 4 лет, социализация - от 2,5 до 6 лет.

До 3 лет занятия должны проходить только в формате игры, помогающей ребенку освоить новое: координацию, мелкую моторику. Подойдут лепка, танцы, рисование.

В 5 лет игра должна стать сложнее - с сюжетом и распределением ролей. Прекрасны в этом возрасте театральные занятия, флористика, живой уголок, шахматы.

В 7 лет главное не потушить интерес узнавать новое. Концентрация внимания у ребенка в этом возраста не более 20 минут, поэтому процесс должен быть динамичным, нескучным.

БДИ!

6 важных советов

- Выбирая секцию, учитывайте желание чада. Расскажите ребенку о вариантах хобби и выслушайте его мнение.

- Адекватно оцените семейные ресурсы - время и деньги.

- Чем ближе кружок, тем лучше. Неудобное расположение - хороший повод и для ребенка, и для родителя бросить начатое.

- Если ребенок стал пропускать занятия, разберитесь, почему. Если устал, то надо дать ему возможность отдохнуть. Если не получается - важно помочь и подбодрить.

- Не перегрузите ребенка. Больше чем три кружка принесут больше вреда, чем пользы.

- Обязательно присутствуйте на отчетных концертах, выставках работ, соревнованиях. Не будет заинтересованности родителей - не будет стимула в успешности у ребенка.