Драмкружок, кружок по фото, а еще мне петь охота: На какие дополнительные занятия отдать ребенка в Петербурге

Всего в Петербурге 59 учреждений допобразования. Еще 473 отделения допобразования - на базе школ.
Фото: Светлана Макеева
- Дети, воспитанные не родителями, а гаджетами, разучиваются думать самостоятельно и от этого не знают себя и своих желаний, - отмечает детский психолог Элина Дианова.
С этим трудно спорить. Но что делать, если времени у взрослых карьеристов в обрез, а развивать чадо хочется? На помощь приходят кружки и секции. Дополнительное образование дает детсадовцу и школьнику новые впечатления, и он меняется даже на физиологическом уровне - в юном мозгу активно возникают новые нейронные связи, и ребенок развивается.
Как отмечают специалисты, маленькие завсегдатаи кружков более дисциплинированы, уверены в себе, креативны и в целом довольны жизнью. Внешкольные занятия дают навык социализации, формируют режим дня, а если речь идет об активном хобби - обеспечивают здоровое тело. Увлеченным детям реже требуются репетиторы. А самое главное - на секциях раскрывают детские таланты. Нередко хобби перерастает в будущую профессию, причем добиться успеха в ней легче, ведь ты начал заниматься, например, спортом, музыкой или танцами с раннего возраста.
«Комсомолка» вместе с экспертами оценила разнообразие дополнительного образования в городе. Рассказываем про кружки и секции для детей в Санкт-Петербурге 2022: куда отдать ребенка на дополнительные занятия, список.
МУЗЫКА
Open Jazz
Детско-юношеский творческий центр «Васильевский остров»
Адрес: улица Остоумова, 19В; Морская набережная, 15А.
Телефон: 8 (812) 355-78-12.
Игра на ирландском бузуки
Дом детского творчества Калининского района
Адрес: проспект Мечникова, 2А.
Телефон: 8 (812) 543-18-79.
Школа мюзикла
Дворец детского (юношеского) творчества Выборгского района
Адрес: улица Сантьяго-де-Куба, 4, корпус 2, литера А.
Телефон: 8 (812) 510-67-78.
Педагоги отмечают, что нередко хобби перерастает в будущую профессию.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Звукорежиссура
Дворец детского (юношеского) творчества «На Ленской»
Адрес: Ленская улица, 2, корпус 2, литера А.
Телефон: 8 (812) 246-04-61.
СПОРТ
Морское многоборье
Детский морской центр «Юный моряк»
Адрес: Кронштадт, Советская улица, 39А.
Телефон: 8 (812) 311-04-95.
Стрельба
Школа № 250 Кировского района
Адрес: улица Козлова, 37, корпус 1, литера А.
Телефон: 8 (812) 750-40-92.
Бильярд
Гимназия № 284 Кировского района
Адрес: проспект Народного Ополчения, 135А.
Телефон: 8 (812) 756-62-24.
Хатха-йога
Школа № 394 Красносельского района
Адрес: Брестский бульвар, 19, корпус 2.
Телефон: 8 (812) 417-65-62.
Кендо (фехтование на бамбуковых мечах)
Гимназия петербургской культуры № 32 Василеостровского района
Адрес: 2-я линияВ. О., 43 и 59.
Телефон: 8 (812) 246-78-93.
Цирковая акробатика
Дом детского творчества «Олимп» Выборгского района
Адрес: Придорожная аллея, 17А; Сиреневый бульвар, 18Б; проспект Энгельса, 55Б.
Телефон: 8 (812) 599-39-00.
ТАНЕЦ
Ирландские танцы
Детско-юношеский центр «Красногвардеец»
Адрес: Большеохтинский проспект, 11, корпус 2.
Телефон: 8 (812) 224-36-01.
Хип-хоп
Центр внешкольной работы Центрального района
Адрес: Ярославская улица, 15; улица Правды, 8; Херсонская улица, 2/9.
Телефон: 8 (812) 275-68-75.
Брейк-данс
Гимназия петербургской культуры № 32 Василеостровского района
Адрес: 2-я линия В. О., 43 и 59.
Телефон: 8 (812) 246-78-93.
Ритмы фламенко
Лицей № 95 Калининского района
Адрес: улица Верности, 14, корпус 4, литера А.
Телефон: 8 (812) 535-17-96.
РУКОДЕЛИЕ
Легоград
Лицей № 378 Кировского района
Адрес: проспект Ветеранов, 114, корпус 2, литера А.
Телефон: 8 (812) 417-51-79.
Дизайн и моделирование одежды
Детско-юношеский центр «Петергоф»
Адрес: Петергоф, Санкт-Петербургский проспект, 61А; Ломоносов, Александровская улица, 6/9; Петергоф, Разводная улица, 27Б.
Телефон: 8 (812) 417-21-17.
Песочная анимация
Дом творчества «Измайловский»
Адрес: улица Егорова, 26А; Загородный проспект, 64А; Рижский проспект, 27-29.
Телефон: 8 (812) 575-06-56.
Гончарное дело
Инженерно-технологическая школа № 777 Приморского района
Адрес: Лыжный переулок, 4, корпус 2.
Телефон: 8 (812) 246-35-80.
Скрапбукинг (составление альбомов и открыток)
Школа № 604 Пушкинского района
Адрес: Шушары, Изборская улица, 4, корпус 2; Пушкин, Промышленная улица, 12.
Телефон: 8 (812) 246-63-69.
Квиллинг (узоры из скрученной бумаги)
Центр детского (юношеского) технического творчества Красногвардейского района «Охта»
Адрес: улица Панфилова, 23А; проспект Металлистов, 18, корпус 2.
Телефон: 8 (812) 224-27-35.
Лозоплетение
Молодежный творческий форум «Китеж плюс»
Адрес: Школьная улица, 110, корпус 2, литера А; Торжковская улица, 30А; Омская улица, 7А.
Телефон: 8 (812) 409-88-90.
Увлеченным детям реже требуются репетиторы.
Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
КОМПЬЮТЕР
Компьютерная графика
Лицей № 378 Кировского района
Адрес: проспект Ветеранов, 114, корпус 2, литера А.
Телефон: 8 (812) 417-51-79.
Wеb-дизайн
Центр детского (юношеского) технического творчества Красногвардейского района «Охта»
Адрес: улица Панфилова, 23А; проспект Металлистов, 18, корпус 2.
Телефон: 8 (812) 224-27-35.
VR-технологии
Академия талантов
Адрес: набережная Малой Невки, 1А.
Телефон: 8 (812) 318-67-73.
ТЕХНИКА
Беспилотные летательные аппараты
Детский технопарк «Кванториум», гимназия № 642 «Земля и Вселенная» Василеостровского района
Адрес: Гаванская улица, 54Б.
Телефон: 8 (812) 351-89-90.
Робототехника
Школа № 443 Фрунзенского района
Адрес: Купчинская улица, 11, корпус 4.
Телефон: 8 (812) 772-29-76.
Ракетостроение
Школа № 604 Пушкинского района
Адрес: Шушары, Изборская улица, 4, корпус 2; Пушкин, Промышленная улица, 12.
Телефон: 8 (812) 246-63-69.
Наносистемы и наноинженерия
Лицей № 533 «Образовательный комплекс «Малая Охта»
Адрес: Перевозный переулок, 19А.
Телефон: 8 (921) 938-62-50.
ЯЗЫКИ
Французский
Дворец детского (юношеского) творчества Кировского района
Адрес: Ленинский проспект, 133, корпус 4, литера А.
Телефон: 8 (812) 246-04-57.
Финский
Гимназия № 284 Кировского района
Адрес: проспект Народного Ополчения, 135А.
Телефон: 8 (812) 756-62-24.
Китайский
Центр патриотического воспитания молодежи «Дзержинец»
Адрес: Шпалерная улица, 15-17, литера А.
Телефон: 8 (812) 273-47-76.
Театр на испанском языке «Торнадо»
Школа № 539 Кировского района
Адрес: улица Подводника Кузьмина, 52А.
Телефон: 8 (812) 377-21-41.
ПРИРОДА
Экология
Лицей № 389 Кировского района
Адрес: Кронштадтская улица, 7А.
Телефон: 8 (812) 783-53-12.
Геология
Городской Дворец творчества юных
Адрес: Невский проспект, 39А; Крестовский проспект, 19.
Телефон: 8 (812) 314-95-55.
Флористика
Школа № 547 Красносельского района
Адрес: улица Адмирала Коновалова, 6, корпус 2.
Телефон: 8 (812) 409-87-97.
Астрономия
Лицей № 533 «Образовательный комплекс «Малая Охта»
Адрес: Перевозный переулок, 19А.
Телефон: +7-921- 938-62-50.
В КАДРЕ И ЗА КАДРОМ
Детская киноакадемия «Островок»
Детский сад № 13 Кронштадтского района
Адрес: Кронштадт, проспект Ленина, 49А.
Телефон: 8 (812) 435-07-32.
Продюсирование
Академия талантов
Адрес: набережная Малой Невки, 1А.
Телефон: 8 (812) 318-67-73.
Блогинг
Школа № 547 Красносельского района
Адрес: улица Адмирала Коновалова, 6, корпус 2.
Телефон: 8 (812) 409-87-97.
Ивент-режиссура
Дворец детского (юношеского) творчества Кировского района
Адрес: Ленинский проспект, 133, корпус 4, литера А.
Телефон: 8 (812) 246-04-57.
ИЗО
Каллиграфия
Школа № 379 Кировского района
Адрес: Канонерский остров, 32Б.
Телефон: 8 (812) 417-51-71.
Ландшафтный дизайн
Лицей № 387 имени Белоусова Кировского района
Адрес: улица Зины Портновой, 25, корпус 2, литера А
Телефон: 8 (812) 753-56-77.
Скульптура
Школа № 388 Кировского района
Адрес: Огородный переулок, 9А.
Телефон: 8 (812) 573-96-48.
Комикс-класс
Школа № 93 Пушкинского района
Адрес: Шушары, Школьная улица, 19А.
Телефон: 8 (812) 611-13-31.
Суми-э (японская живопись)
Правобережный дом детского творчества
Адрес: улица Новоселов, 59А.
Телефон: 8 (812) 446-14-08.
ПОЛЕЗНЫЕ НАВЫКИ
Школа поварят
Центр детского (юношеского) технического творчества Колпинского района
Адрес: Колпино, Тверская улица, 23А.
Телефон: 8 (812) 482-76-09.
Юный спасатель МЧС
Школа № 449 Пушкинского района
Адрес: Пушкин, Ленинградская улица, 2А.
Телефон: 8 (812) 417-62-85.
Искусство общения
Школа № 88 Калининского района
Адрес: проспект Науки, 30, корпус 3, литера А.
Телефон: 8 (812) 417-25-60.
Школа памяти: мнемотехника
Школа № 448 Фрунзенского района
Адрес: Малая Бухарестская улица, 7, корпус 1.
Телефон: 8 (812) 366-05-99.
Школьное автодело
Школа № 264 Кировского района
Адрес: улица Маршала Казакова, 3, корпус 2, литера А.
Телефон: 8 (812) 758-65-22.
ПСИХОЛОГИЯ
Сказкотерапия
Школа № 604 Пушкинского района
Адрес: Шушары, Изборская улица, 4, корпус 2; Пушкин, Промышленная улица, 12.
Телефон: 8 (812) 246-63-69.
Познай себя
Лицей № 384 Кировского района
Адрес: проспект Стачек, 5А.
Телефон: 8 (812) 417-51-99.
Музыкотерапия
Дворец детского (юношеского) творчества Московского района
Адрес: Алтайская улица, 24А; улица Решетникова, 9А; Бассейная улица, 28 и 57А.
Телефон: 8 (812) 409-87-17.
ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА, ПРАВО
Дети и финансы
Центр детско-юношеского технического творчества и информационных технологий Пушкинского района
Адрес: Пушкин, Набережная улица, 12/66А.
Телефон: 8 (812) 466-25-98.
Юный правовед
Школа № 247 Красносельского района
Адрес: Петергофское шоссе, 5, корпус 4, литера А.
Телефон: +7-881-241-72-74.
Школа начинающего депутата
Лицей № 590 Красносельского района
Адрес: улица Котина, 6, корпус 3, литера А.
Телефон: 8 (812) 742-51-81
КРАСОТА
Грим и визаж
Прически и косоплетение
Основы стрижки волос
Дворец детского (юношеского) творчества Кировского района
Адрес: Ленинский проспект, 133, корпус 4, литера А.
Телефон: 8 (812) 246-04-57.
КОНКРЕТНО
В городе на Неве действуют:
- 3000 программ допобразования
- 59 учреждений допобразования
- 473 отделения допобразования на базе школ
- 1200 детских общественных объединений
- 506 детских спортклубов на базе школ
- 250 школьных театров
- 237 школьных музеев
По данным Комитета по образованию Петербурга.
ВОПРОС - РЕБРОМ
Мария КАТУНОВА, гендиректор городского Дворца творчества юных: Можно ли сменить секцию в середине учебного года?
- Юридически можно, если есть вакантные места. Интересы ребенка могут часто меняться, и это нормально, это живой процесс. Но в первую очередь мудрые педагоги и родители попытаются выяснить причину, по которой ребенок охладел к тому, что еще недавно было ему интересно. Лучше всего доучиться до конца года - временные рамки мотивируют.
КОМПЕТЕНТНО
Элина ДИАНОВА, детский психолог: Когда вести ребенка на секцию?
- Все дети разные. Обращайте внимание, чтобы задания соответствовали возрасту, а также на активность, интересы, наличие желания ребенка. Правила лучше всего усваиваются в возрасте от 0 до 3 лет, речь - от 0 до 6 лет, сенсорное развитие - от 0 до 5,5 года, движения - от 1 до 4 лет, социализация - от 2,5 до 6 лет.
До 3 лет занятия должны проходить только в формате игры, помогающей ребенку освоить новое: координацию, мелкую моторику. Подойдут лепка, танцы, рисование.
В 5 лет игра должна стать сложнее - с сюжетом и распределением ролей. Прекрасны в этом возрасте театральные занятия, флористика, живой уголок, шахматы.
В 7 лет главное не потушить интерес узнавать новое. Концентрация внимания у ребенка в этом возраста не более 20 минут, поэтому процесс должен быть динамичным, нескучным.
БДИ!
6 важных советов
- Выбирая секцию, учитывайте желание чада. Расскажите ребенку о вариантах хобби и выслушайте его мнение.
- Адекватно оцените семейные ресурсы - время и деньги.
- Чем ближе кружок, тем лучше. Неудобное расположение - хороший повод и для ребенка, и для родителя бросить начатое.
- Если ребенок стал пропускать занятия, разберитесь, почему. Если устал, то надо дать ему возможность отдохнуть. Если не получается - важно помочь и подбодрить.
- Не перегрузите ребенка. Больше чем три кружка принесут больше вреда, чем пользы.
- Обязательно присутствуйте на отчетных концертах, выставках работ, соревнованиях. Не будет заинтересованности родителей - не будет стимула в успешности у ребенка.