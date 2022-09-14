«Он умер, как воин»: журналист Андрей Константинов о главном редакторе «Комсомольской правды» Владимире Сунгоркине

Главный редактор "КП" Владимир Сунгоркин умер на 69-м году жизни. Фото: Артем КИЛЬКИН

Известный петербургский журналист, писатель, автор сценариев к фильмам сериалам Андрей Константинов рассказал о главном редакторе «Комсомольской правды» Владимире Сунгоркине, скоропостижно умершем на 69-м году жизни в результате инсульта. Константинов лично его знал, так как два года работал собственным корреспондентом «Комсомолки» в Петербурге.

- Владимир Николаевич был человек очень масштабный, необычный и всегда знал, чего хочет. Мы познакомились в 1994 году, был период «брожения» и в стране и в «Комсомольской правде». Старожилы «КП» не хотели изменений, старались оставить газету официозной. А Сунгоркин был одним из отцов-основателей новой газеты. Он считал, что «Комсомолка» должна сама себе зарабатывать на жизнь, а не клянчить деньги у государства, - рассказал Андрей Константинов в эфире в эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» (92.0) FM.

Писатель Андрей Константинов в середине 90-х был собственным корреспондентом "Комсомолки" в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По словам Константинова, Сунгоркин всегда четко понимал, что хочет получить в итоге. Он имел в голове образ «Комсомолки» будущего и, как ледокол, шел к этой цели. Не боялся идти на риск, если понимал для чего это необходимо. И в итоге оказался прав. Газета стала крупным холдингом с радио, сайтом, издательством.

- Последний раз мы разговаривали пару лет назад, когда у «КП» готовился большой материал про перевал Дятлова. Он, как мальчишка «горел» этой историей., - вспоминает бывший собкор «Комсомольской правды». - У него счастливая смерть, он умер «в бою» - как журналист, в экспедиции. Это смерть воина.

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