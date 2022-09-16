В Петербурге прошел финал X Национального чемпионата «Молодые профессионалы»

За участниками эксперты наблюдают с помощью видеосвязи Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Чемпионат ежегодно дает возможность школьникам и студентам колледжей со всей страны продемонстрировать свои навыки в разных областях – от робототехники до эстетической косметологии. Это помогает повышению уровня подготовки специалистов под задачи роста производительности труда и кадрового обеспечения экономики страны. А главное, открывает перед самими участниками карьерные перспективы.

В этом году юбилейный Нацфинал «Молодые профессионалы» принимала столица Мордовии - Саранск. На площадках «Саранск Арены» соревновались более 280 молодых профессионалов по 25 компетенциям.

Около 700 человек боролись за звание лучших дистанционно, в разных регионах страны. Там свое мастерство участники демонстрировали под неусыпным наблюдением видеокамер, картинку с которых постоянно отслеживали оценивающие эксперты. В дистанционном формате прошли соревнования и в нашем городе.

Для победы ребятам нужны не только профессиональные навыки, но и стрессоустойчивость Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«ЭТО РЕПЕТИЦИЯ РАБОТЫ»

Все площадки чемпионата начинают работать с самого утра. Уже в семь часов на них можно встретить участников, которые получают последние советы от своих наставников и готовятся приняться за работу.

- Я начала готовиться задолго до конкурса, чтобы дойти до финала. У меня на это ушло полтора года, но компетенция «Администрирование отеля» напрямую связана с моей будущей профессией. Я учусь в «Колледже туризма и гостиничного сервиса» и даже выбрала отель, в котором буду работать. Чемпионат помогает отработать многие ситуации и трудности, с которыми позже я могу столкнуться уже на работе. Это репетиция, - рассказала «Комсомолке» участница Нацфинала «Молодые профессионалы» Диана Пинчук.

Каждое движение участниц вымерено, на тренировки у некоторых уходят годы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По следам Дианы пошла и ее сестра Снежана. Она еще школьница, но благодаря усердной подготовке тоже сумела дойти до финала. Во время соревнования участницы окунаются в атмосферу реальной жизни: они стоят за импровизированной стойкой отеля и по видеосвязи принимают гостей, которых для них подготовили эксперты. Это может быть иностранный турист или скандальная дама, но со всеми нужно обходиться вежливо - как истинный профессионал.

-В этом деле необходимо быть стрессоустойчивым, очень гостеприимным и доброжелательным. Также нужно хорошо владеть английским языком, чтобы успешно выступить на соревновании. Чтобы подготовить чемпиона-профессионала, нужно вложить в него много времени и свою душу. Важно находиться с ним на одной волне, - говорит наставник девочек Наталия Разинская.

«ГЛАВНОЕ – ПОЛУЧИТЬ УДОВОЛЬСТВИЕ»

Каждый наставник за время подготовки к чемпионату успевает очень сблизиться со своими конкурсантами. Иногда ребят приходится дополнительно мотивировать, чтобы те не опускали руки. Именно от его подхода зависит успех участника.

- Наша компетенция – «Экспедирование грузов». Во время чемпионата участник все время находится за компьютером, но процесс подготовки я постаралась построить весело – выбирала для занятий красивые локации. Своим ребятам я всегда говорю, что мы не корову проигрываем, главное – это получить удовольствие от процесса, - поделилась секретами подготовки наставник Ирина Идимбалист.

Некоторые ребята после чемпионата начинают зарабатывать первые деньги на любимом занятии Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Тем не менее, многие из ребят идут соревноваться, чтобы победить, потому что это может стать для них хорошей страницей в будущем резюме. Работодатели могут быть уверены, что соискатель, участвовавший в чемпионате, знает свое дело и все нюансы работы в реальных условиях. Что касается школьников, то для них это возможность попробовать себя в разных сферах и быстрее определиться с будущей профессией.

- Я попала на чемпионат совершенно случайно. Просто увидела, как тренируются девочки, как красиво у них все это получается, и тоже захотела попробовать. Так и дошла до финала. Теперь я понимаю, что эта сфера мне интересна, что я хочу связать свою жизнь с индустрией красоты, и самое главное, что это приносит мне удовольствие, - рассказала участница чемпионата, боровшаяся за победу в компетенции «Эстетическая косметология - Юниоры» Полина Киселева.

Во время чемпионата ребята сталкиваются с реальными практическими заданиями Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ВПЕРЕДИ ЛУЧШИЙ ВУЗ СТРАНЫ

На подготовку девушка потратила все свои летние каникулы. Каждый день она приходила на площадку для тренировок, а дома оттачивала мастерство на родных и близких. Но о потраченном времени не жалеет, теперь она настоящий мастер. Может сделать маникюр, педикюр, массаж и многое другое на уровне лучших салонов города.

Наблюдать за ее работой на чемпионате – одно удовольствие. Со стороны может показаться, что девушка не делает массаж, а танцует балет – настолько плавные и отточенные ее движения. Кстати, некоторые ребята благодаря чемпионату действительно начинают зарабатывать первые деньги.

- Я начал понемногу заниматься коммерцией, когда освоил профессию более глубоко, - рассказал участник чемпионата в компетенции «Видеопроизводство» Святослав Яшин. - Теперь занимаюсь съемками не только ради себя самого. Я смог с наставником отточить те моменты, которые у меня не получались, теперь планирую поступить в один из лучших вузов.

Во время чемпионата Святославу нужно было снять настоящий мини-фильм. Он выступал в роли режиссера, оператора и монтажера. На это ушло четыре соревновательных дня. Теперь эта работа может стать достойным дополнением к его портфолио для поступления.

Долгая и кропотливая подготовка, несколько дней упорной работы. И долгожданный финал. Но многие участники говорят, что их путь в чемпионатах не закончен. В следующем году кто-то придет вновь испытать свои силы, а кто-то уже станет наставником для нового поколения чемпионов.

Организаторами первенства в этом году выступили Министерство просвещения Российской Федерации, Правительство Республики Мордовия, Агентство развития навыков и профессий и Агентство стратегических инициатив (АСИ).