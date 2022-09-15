«Все, что выросло в черте города, есть нельзя»: эксперт посоветовал выбросить найденный в Петербурге гриб-гигант

Огромный белый гриб нашли в одном из парков Петербурга. Фото: vk.com/grib_spb

Огромный гриб, который тут же окрестили богатырем, нашли петербургские грибники. Причем не где-то в лесах Ленобласти, а самом центре густонаселенного Выборгского района - в парке Сосновка.

- Грибы есть. Вес малыша - 785 граммов. Чистейший, - хвастаются уловом любители тихой охоты в группе «Грибы и Грибники СПб» ВКонтакте.

Учитывая, что жаркое лето оставило грибников почти без урожая, восхищение такими богатырскими размерами не имело границ.

- Молодцы! Радостно найти такой гриб! Я бы визжала от восторга! Да и остальные грибочки - супер! - пишут петербуржцы в комментариях.

А вот другие горожане опасаются собирать грибы в черте 5-миллионного мегаполиса. Экология тут не та.

- Они и на Парнасе растут, вдоль заборов, но собирать их там и употреблять в пищу, это зашквар, конечно. В черте города их даже червяки не едят, - шутят петербургские грибники.

Гриб оказался не только большим, но и чистым. А вот есть его не стоит - вырос в городе. Фото: vk.com/grib_spb

С этим согласен и эксперт, грибной гид Антон Трофимов.

- Ни один нормальный грибник не станет есть грибы из черты города. Все же почва тут сильно загрязнена. А в особенности, если речь идет о парке Сосновка, где долгие годы работает стрельбище и земля отравлена свинцом, - рассказал «КП-Петербург» специалист-миколог.

По словам Антона, грибы для себя, чтобы пожарить, посушить или положить в суп, надо искать в областных лесах, подальше от промышленных зон, свалок и прочего. А нынешний рекордный улов лучше оставить на память только в виде фото. Сам гриб-богатырь лучше утилизировать, как бы ни было обидно.

А вот размеры и чистота гриба эксперта не удивили.

- Сейчас почти идеальная погода. Грибам не нужна жара, они любят дожди и умеренное тепло, около +10 градусов. Тогда гриб будет защищен от мушек, личинки которых размножаются по жаре. Этот белый гриб, я полагаю, рос дней шесть. От червивости его спасла нынешняя прохлада, - отметил специалист.

Так что унывать грибникам не стоит. Пока не начались заморозки, есть еще шанс набить корзинку по полной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Большие и красивые: Петербуржцы хвастаются грибами, найденными у АЭС в Сосновом Бору

Кроме этого в Ленобласти водятся «самцы» подосиновиков (подробности)

Гигантские грибы, найденные под Петербургом, оказались ядовитыми

Микологи рассказали, какие еще крупные экземпляры можно встретить в лесах Ленобласти (подробности)