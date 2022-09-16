В Петербурге состоялось торжественное открытие конкурса St. Petersburg Young Design 2022. Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Третий год подряд St. Petersburg Young Design дает возможность начинающим специалистам воплотить свои идеи в жизнь, создавая и реализуя проекты для крупных городских компаний. В этом году в конкурсе представлено 18 номинаций, разработанных совместно с 4 крупными вузами города, которые выступают в роли соорганизаторов. Санкт-Петербургским государственным университетом промышленных технологий и дизайна представлено 3 из них.

Номинация «Networking» от СПбГУПТД представляет собой разработку участниками проекта креативного общественного пространства для досуга, а также семинаров и лекций для ДК им. Кирова. В рамках номинации «Lumos» конкурсантам предстоит разработать дизайн концепцию предметов интерьера и освещения для ООО «ПолиМетПром», а «Метрострой» - это задание по созданию корпоративного мерча для сотрудников компании АО «Метрострой Северной Столицы», где молодым дизайнерам предстоит подумать над тем, как должна выглядеть толстовка, лента на бейдж, дождевик и другие атрибуты. Проект победителя будет реализован компаниями в рамках подписанного соглашения с вузом.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

С приветственным словом к участникам церемонии обратился вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин: «Для молодых — это шанс проявить себя, для города — это часть работы по воссозданию производительной силы. Потому что город должен быть способен создавать новые продукты. Радовать нас необычными вещами, которые формируют среду нашей жизни».

Торжественное открытие прошло в Амфитеатре «Под небом» ДК им. Кирова. Здесь встретились представители вузов-соорганизаторов, члены Фонда президентских грантов, команда по проектированию конкурса со стороны Фонда поддержки инноваций и молодежных инициатив Санкт-Петербурга и студенты, уже успевшие подать заявки на участие.

За технологичность отвечала амбассадор и новый член команды — мета-аватар по имени Элис. Именно она встречает каждого пользователя, зашедшего на страницу конкурса, рассказывает об особенностях творческого соревнования в этом году и приглашает оставить заявку на участие.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Нам удалось пообщаться с участниками St. Petersburg Young Design 2022, студентами Университета промышленных технологий и дизайна. «Почти вся наша группа подала заявки на номинацию «Lumos». Я учусь на первом курсе, однако считаю, что нужно принимать активное участие в конкурсах» - поделился впечатлениями Александр Поляков, студент ИДПС СПбГУПТД. «Так или иначе, все мы хотим стать хорошими промышленными дизайнерами и развиваться в этой сфере, поэтому нам важен опыт. О конкурсе нам рассказали преподаватели, мы, не задумываясь, подали заявки на участие, и очень надеемся на победу» - добавил Степан Григорчук, студент ИДПС СПбГУПТД.

Справка: проект реализуется при поддержке Фонда поддержки инноваций и молодежных инициатив Санкт-Петербурга. Подробнее о St. Petersburg Young Design.