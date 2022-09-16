Началась продажа квартир в четвертой очереди ЖК «БелАрт»

Жилой комплекс БелАрт, четвертая очередь (слева). Фото: пресс-служба Холдинга «РСТИ».

Четвертая очередь – это дом, состоящий из трех секций – башни высотой 23 этажа и двух секций переменной этажности (12-13 этажей). Секции объединены общим стилобатом, в котором разместится подземный паркинг на 120 мест. В закрытом благоустроенном дворе появятся детские площадки, зоны для отдыха.

В доме 347 квартир – от студий до четырехкомнатных, в том числе варианты с европланировками. Среди уникальных лотов – квартиры с мастер-спальнями, окном в ванной комнате и в гардеробной. Квартиры на последних этажах (с 17-го по 23-й) имеют уникальные видовые характеристики, увеличенную площадь остекления и высокие потолки (от 3 метров). В продаже есть как квартиры с отделкой (чистовой или whitebox), так и лоты без отделки. Стоимость лота начинается от 5,3 млн рублей.

Квартиры можно приобрести со 100% оплатой, в ипотеку и в рассрочку. Сдача четвертой очереди в эксплуатацию запланирована на II квартал 2025 года.

«БелАрт»— жилой комплекс комфорт-класса, который строится в Калининском районе Санкт-Петербурга, в шаговой доступности от станции метро «Лесная». В состав проекта входят пять домов переменной этажности (от 12 до 23 этажей). В стилобатной части предусмотрены подземные паркинги, на первых этажах разместятся коммерческие помещения. В закрытых благоустроенных дворах будут обустроены детские площадки, зоны для прогулок и отдыха. «БелАрт» является частью международного проекта по созданию симметричных кварталов в Санкт-Петербурге и Минске.

Справка:

Холдинг «РСТИ» (Росстройинвест) – одна из ведущих российских строительных компаний, которая реализует собственные инвестиционно-строительные проекты, а также успешно работает в рамках государственных контрактов. За более чем 20 лет работы в Санкт-Петербурге и Ленинградской области компания построила свыше 1,5 млн кв. м жилой, коммерческой и социальной недвижимости. В 2019 году холдинг вышел на московский рынок с домом премиум-классаELEVEN.