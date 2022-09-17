Умер Игорь Масленников, режиссер фильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»

Умер режиссер фильмов «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» Игорь Масленников / Фото: Ленфильм

В Санкт-Петербурге умер Игорь Масленников, режиссер известного кино-сериала "Шерлок Холмс и доктор Ватсон". Он скончался 17 сентября 2022 года. Игорю Федоровичу было 90 лет. Информацию о смерти "КП-Петербург" подтвердили в пресс-службе Ленфильма.

- Да, к сожалению умер. Причину смерти пока назвать сложно. Но, по всей видимости, старость, - рассказали в пресс-службе.

Игорь Масленников родился в Нижнем Новгороде, но с 50-х годов жил в Ленинграде. Здесь он окончил журналистский факультет ЛГУ, после высшие курсы кинорежиссеров при Ленфильме, где после продолжил работать.

В кино Игорь Федорович дебютировал с картиной "Личная жизнь Кузяева Валентина". Но огромную известность ему принес цикл фильмов о "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", а также трилогия "Зимняя вишня".

Деятель искусств выступал не только, как кинорежиссер, но также как художник, сценарист, актер и продюсер. Помимо этого преподавал в Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения.