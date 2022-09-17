Пациенты с больным сердцем остались без жизненно важных лекарств в Петербурге

Пациентам грозит вплоть до летального исхода Фото: Олег ЗОЛОТО

В редакцию «Комсомольской правды в Петербурге» обратились люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями и пожаловались, что не могут получить жизненно важные лекарства, которые им нужно принимать каждый день.

- Уже две недели звоню на горячую линию «Здоровье города», - возмущается читатель «КП-Петербург» Вячеслав. - Оператор сообщает, что ни в одной петербургской аптеке нет препаратов для разжижения крови, снижения давления и холестерина. Врач выписал рецепт, но получить лекарства невозможно. Раньше можно было прийти в аптеку, оставить заявку. Оттуда перезванивали и говорили, когда препарат появится в наличии. Теперь же приходится звонить самому в единую службу, но это, как вы понимаете, не помогает.

Да, оператор действительно сообщает, что в Петербурге нет таблеток для разжижения крови «Ксалерто» и лекарства «Бисопролол», который принимают при повышенном давлении. «Периндоприл» для лечения артериальной гипертензии есть только в нескольких аптеках и лишь в дозировке 4 мг. А «Симвастатина» для снижения холестерина вообще нет и в ближайшее время не будет. Это лекарство часто принимают при ишемической болезни сердца. На горячей линии его посоветовали заменить на «Аторвастатин», но для этого нужно попросить у врача новый рецепт.

В петербургском комитете по здравоохранению также предложили вместо «Симвастатина» пить «Аторвастатин». Кроме того, в ведомстве рассказали, что при необходимой дозировке в 8 мг можно принимать две таблетки «Периндоприла» вместо одной.

- Аукцион на препарат с дозировкой 8 мг будет проводится на следующей неделе. Сейчас идет прием заявок, - сообщили журналистам в комздраве.

«Ксарелто» закупят уже на следующей неделе. Для этого потребовалось дополнительное финансирование. Дольше всего придется ждать «Бисопролол». Он должен появиться в аптеках до середины октября. Сейчас идет подведение итогов аукциона.

Однако специалисты говорят, что эти препараты нужно принимать каждый день. В противном случае – будут проблемы со здоровьем. Вплоть до летального исхода.

- Это жизненно важные лекарства. Нужно принимать строго, как сказано в рекомендации врача. В данном случае - каждый день. Перерывов быть ни в коем случае не должно, - рассказал "КП-Петербург" кардиолог, заместитель генерального директора по медицине Юсуповской больницы Ярослав Ашихмин. - Им может грозить вплоть до летального исхода.

Интересно, что кроме немецкого препарата «Ксарелто» все вышеперечисленные лекарства – отечественного производства, а значит, в поставках из заграницы проблем быть не должно. Более того, на полках аптек все наименования есть, их можно приобрести хоть сейчас – но только за деньги. Но стоимость довольно высока – от 300 до 3000 рублей. И по карману далеко не всем. Еще один факт – среди тех, кто нуждается в этих препаратах, много пенсионеров. Многие отказываются от добавки к пенсии, чтобы получать лекарства бесплатно. А по факту их не всегда получают.

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