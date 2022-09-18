«Есть и плохая новость»: главный синоптик предупредил о ливнях и падении температуры до +10 градусов в Петербурге в начале недели

Осень вступила в свои права и уже не отступит. Фото: Артем КИЛЬКИН

Циклон с дождями покидает Петербург, но хорошей погоды ждать не стоит. Если воскресенье еще будет более-менее солнечным и даст передышку от успевшей надоесть осенней сырости, то уже в понедельник все вернется на свои места. И даже хуже.

- Циклон Queenie, который практически неделю определял погоду в Петербурге, сегодня днем уходит от нас на север. Вместе с ним уходят и дожди. Погода улучшается и днем воздух прогреется до +15 градусов, - сообщает в своем телеграм-канале главный синоптик города Александр Колесов.

Но увы, радость окажется недолгой. Успеть погулять и сделать все дела на даче надо за один день. Плохая новость от городского Гидрометцентра: вслед за уходящим циклоном уже идет другой.

- В понедельник днем к нам все же выйдет южный циклон Reili («Райли»). Очень активный, с сильными дождями и сильным ветром северных направлений, - расстраивают синоптики.

Петербуржцам советуют достать дождевики и ветровки. А зонты в нашем климате и вовсе всегда надо держать под рукой. При дождях и ветре дневная температура будет составлять всего +10 градусов, что на деле ощущается как очень прохладно.

Правда, такая «поздняя осень» задержится лишь на пару дней, а к среде интенсивность осадков должна уменьшиться, снова выглянет солнышко и потеплеет до +15.