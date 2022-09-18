Андрей Носков: «Актерство - жестокая профессия, дочь постараюсь отговорить от поступления в театральный»

Актер Андрей Носков готовится отметить свой 50-летний юбилей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

19 сентября известный петербургский актер театра и кино Андрей Носков отмечает свой 50-й день рождения. Накануне юбилея артист, известный петербургскому зрителю по театральным работам, а широким массам по сериалу «Кто в доме хозяин?», побывал в студии радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге», 92.0 FM. Андрей рассказал об отношении к возрасту, покорении столиц, важных ролях и о том, что думают дети о его профессии.

ТОКАРНЫЙ СТАНОК В ПОДАРОК

- Андрей, как, по-вашему, 50 лет - это много или мало?

- В детстве казалось, что это глубокая старость. Сейчас, конечно, так не думаю, да и цифра красивая - половина века. Я обычно никогда не праздную дни рождения: либо уезжаю из города, либо работаю, а в этом году решил - пусть будет праздник.

- И какой же?

- 19 сентября в Театре эстрады имени Райкина в семь вечера многоуважаемой публике покажут концерт-капустник в честь моего дня рождения. Что-то расскажу и покажу сам, что-то - мои коллеги. Они будут шутить и на сцене, и в зале. Приходите, повеселимся.

- Каких подарков ждете на юбилей? Может, сюрпризов?

- Список пожеланий мои родственники уже разослали друзьям. В нем все очень разное: от палатки до небольшого токарного станка - я люблю работать с деревом, поэтому собираю разные инструменты.

- Что получилось из задуманного к 50 годам, а что не получилось?

- Я чуть позже, чем хотел, получил народную славу и пока не в тех объемах, в которых хотел.

- Ничего, у вас еще полвека в запасе, да и на сцене вы как рыба в воде!

- Да, сцена - это мое. Лицедейство у меня в крови. Вот как с юности проявилось, так и осталось. А самое приятное, что это нравится не только мне, но и публике. После дня рождения поеду на большие гастроли в Краснодарский край и Сибирь. Весной отправлюсь на Камчатку. Спасибо вам, дорогие зрители. Только благодаря вам я такой позитивный на сцене.

Одна из ярких ролей Андрея в спектакле «Здравствуйте, я ваша тетя!».

С БРАТОМ НЕ РАЗЛЕЙ ВОДА

- Хочу понять: вы учились на тюзовском курсе и в ТЮЗе остались, а потом оказались в БДТ…

- После ТЮЗа я еще два года маялся, поехал покорять Москву, но не сильно ее покорил. Год отработал в театре Джигарханяна, ходил на пробы и кастинги, но ничего не срослось. Вернулся назад и оказался в БДТ, где на протяжении восьми лет был на ведущих молодежных ролях.

- Почему ушли?

- После Кирилла Лаврова худруком стал Тимур Чхеидзе, а я к тому времени согласился на участие в съемках в комедийном телесериале «Кто в доме хозяин?». Он не хотел меня отпускать. Мы не договорились, и меня уволили. Мне тогда было 33 года, и я понимал, что если сейчас не начну сниматься, то вообще уже не начну. Я это честно сказал.

- Вместе с братом Ильей вам удалось создать собственный театральный проект «Носковы и компания». Многие, уходя из гостеатров, делают нечто подобное, но мало у кого получается.

- Мы запустили этот проект, когда еще были при театрах - я при БДТ, Илья при Александринке. Понимали, что формат наших театров определенный, а хотелось попробовать что-то еще, тем более были времена настоящих экспериментов. Например, мы первыми в городе применили на сцене экран, видео на котором находилось в прямом контакте с персонажами. Так мы выпустили несколько своих постановок. И сейчас работаем над следующими, но поскольку оба очень занятые, дрейфуем. Мы - неактивные личные продюсеры, играем свои спектакли раз в месяц.

- Любопытно, как вы с братом в детстве игрушки делили?

- Илья младше меня на пять лет, поэтому у нас не было конкуренции, мы всегда дружили. Я его защищал, брал с собой на взрослые тусовки, ему нравилось. В профессии, кстати, тоже не конкуренты. Илья такой герой, красавчик, а я характерный артист.

Актер Носков, как пластилин, - из него можно лепить что угодно. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ПЛАСТИЛИН И ФАНТАЗЕР

- Артист постоянно должен учиться, чтобы быть в форме.

- Ума-разума набираешься от профессионалов и сильных личностей. Мне посчастливилось встретить таких людей. С Георгием Штилем, например, мы играли в нескольких спектаклях вместе. Но обучение приходит не только от актеров. У меня есть друзья архитекторы, спортсмены. Нам всегда есть о чем поговорить. Такие встречи дают энергию, знание и вдохновение. Жизнь богаче, чем мы думаем.

- Вы можете работать бесплатно?

- Я много делаю бесплатно. Выступаю с различными благотворительными фондами в больницах и детских домах. Много лет я, по сути, бесплатно играл Сирано де Бержерака на сцене «Приюта комедианта». Небольшой театр с маленькими гонорарами, но это была хорошая творческая коллаборация, полезная для театра и для меня. Хорошо, когда такие проекты возникают. Однако в последнее время их мало. Я регулярно смотрю спектакли, чтобы понимать происходящее в театральной среде, но часто разочаровываюсь - ни подглядеть, ни украсть.

- Зрители вас знают больше, как комедийного артиста. В каких спектаклях сейчас можно увидеть другие грани вашего таланта?

- Например, в роли злодея в премьерном спектакле «Парфюмер» на сцене ДК «Выборгский». Бывали сложные роли, но здесь палитра просто огромная. И материал хороший, и Носков там разный.

- В чем разница между Носковым-актером и Носковым-режиссером? Это же две разные профессии.

- Безусловно. Актер Носков как пластилин - из него можно лепить что угодно. Я податлив и очень люблю быть ведомым. А перешел на территорию режиссуры, потому что зачастую мне предлагают меньше, чем я сам могу предложить. Носков-режиссер - фантазер, любящий актера. И если актер готов играть, то сделает из спектакля фейерверк.

ДЕТИ В АРТИСТЫ?

- Какие взаимоотношения у вас с детьми?

- Тимофей уже взрослый и самостоятельный, ему 20 лет. Я уже и советы ему давать не могу. А у Глафиры сейчас переходный подростковый возраст, ей 13. Платья, маникюры начались. Забавно за этим следить. Могу только наблюдать. У меня, конечно, не хватает времени. Я такой папа, который все время на гастролях. Но когда я дома, мы проводим вместе все свободное время, болтаем ни о чем. Правда, недолго... Они дети Интернета. Вчера забирал дочь из студии. Пять предложений было сказано вместе с приветствием. В эти предложения уложилась вся ее жизнь за мое недельное отсутствие, и потом она ушла в телефон.

- Как думаете, дети пойдут по вашим стопам?

- Сын даже не собирался поступать в театральный. Он сначала поступил в один университет, не зашло. Пересдал ЕГЭ и поступил в гуманитарный. Тимофей пока ищет свой путь. Хорошо, что мы можем им позволить чуть позже взрослеть. Глаша говорит о том, что станет артисткой. Она хочет все: и петь, и выступать, и в театре играть. Я постараюсь ее отговорить. Актерство - жестокая профессия, девчонкам в ней еще сложнее. Но если она все-таки решит поступать, запрещать не стану. Пусть пробует и пусть будет счастлива в чем бы то ни было.

- А вы сами счастливы?

- Да, у меня есть профессия, в которой я востребован. Есть дом, дети растут. А что еще надо? Разве что поискать баланс между работой и досугом, чтобы больше проводить времени с семьей.