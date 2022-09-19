Умер командир пассажирского самолета, летевшего из Новокузнецка в Петербург

Первый пилот лайнера, летевшего в Петербург, умер из-за проблем со здоровьем. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Трагедия произошла во время рейса Новокузнецк-Петербург. Во время полета командиру воздушного судна стало плохо. Управление пассажирским лайнером взял на себя второй пилот, который принял решение совершить экстренную посадку в Омске. Но спасти первого пилота не удалось.

- При выполнении рейса EO762 Новокузнецк – Санкт-Петербург у командира воздушного судна ухудшилось состояние здоровья, было принято решение на посадку в аэропорту Омска. Пилот скончался в машине скорой помощи, - сообщает телеграм-канал Аviaincident.

Известно, что инцидент произошел вечером в минувшее воскресенье. Борт приземлился в Омске около 19:45. Из-за гибели командира и стресса у экипажа, выполнять перелет до Петербурга было нельзя. Вылет из Омска отложили до пяти часов утра.

После прибытия сменного экипажа, лайнер вылетел в пункт назначения. В Пулково самолет приземлился в 9:21 в понедельник, 19 сентября.

Обстоятельства происшествия уточняются.