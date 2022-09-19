Дело о геноциде советского народа фашистами начали слушать в Ленинградском областном суде

Суд о геноциде советского народа в годы войны начался в Ленинградском областном суде. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Первое слушание дела о признании геноцидом преступлений фашистов в годы Великой Отечественной войны, начал рассматривать Ленинградский областной суд. В материалах также указывается, что действия захватчиков были преступлениями против человечности.

- Собран массив доказательств целенаправленного уничтожения, издевательств, угона в рабство и бессмысленного, не вызванного военной необходимостью, разрушения гражданских объектов на территории Ленинградской области, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Ленобласти.

Для этого следователям пришлось опросить свидетелей военного времени, ставших очевидцами или жертвами преступлений нацистов. Также были изучены десятки томов Нюрнбергского процесса и десятков судов, прошедших в советское время в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях.

Сотрудники СКР вместе с поисковиками три года работали в местах массовых захоронений советских граждан в Луге, Тосненском и Ломоносовском районах Ленобласти, в парке Сильвия в «Гатчине». В годы войны эти земли были оккупированы фашистами, которые занимались истреблением мирного населения.

- Экспертами констатирован насильственный характер смерти людей, - отмечают в СК. - За время оккупации в 1941-1944 годах гитлеровцы полностью или частично разрушили более 3000 населенных пунктов.

Согласно материалам дела, нацисты занимались геноцидом для получения нового «жизненного пространства», необходимого «чистой» титульной нации Германии.

Местные жители могли пригодиться только как обслуга. Их, в том числе детей, вывозили на работы в Германию или в концлагеря. За колючей проволокой оказалась и 6-летняя жительница деревни Шустручей. Ее насильно увезли в концлагерь вместе с родителями. Там она провела три долгих года. Родные умерли на ее глазах.

- Собранные доказательства свидетельствуют о том, что все эти преступления были направлены на реализацию плана по истреблению жителей не только отдельных населенных пунктов и регионов, но и всего советского народа, - отмечают в Следственном комитете.

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