Молодой полицейский погиб в ДТП с фурой на Киевском шоссе под Петербургом

Инспектор ДПС погиб в лобовой аварии на Киевском шоссе. Фото: vk.com/dorinspb

25-летний инспектор ГИБДД погиб в страшной лобовой аварии под Петербургом. ДТП с участием фуры произошло на 63-м километре Киевского шоссе в Гатчинском районе Ленобалсти. Тажелый грузовик по неизвестной пока причине выехал на встречную полосу и протаранил служебный автомобиль дорожной полиции. Патрульный «Форд» смяло в гармошку и выбросило в кювет. Туда же съехал и грузовик.

- Фуру сложило при резком торможении и она перекрыла путь движущейся патрульной машине. Пострадали два инспектора по 25 лет ребятам, - пишет паблик «Дорожный инспектор».

Фура смяла в гармошку патрульную машину. Фото: vk.com/dorinspb

Раненых срочно госпитализировали врачи скорой помощи, но травмы одного из инспекторов оказались слишком тяжелыми.

- В результате двое сотрудников ГИБДД в тяжелом состоянии госпитализированы в медицинское учреждение, где в последствии, один из них скончался от полученных травм, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Второй сотрудник инспектор находится в тяжелом состоянии, за его жизнь борются медики. Сам 56-летний шофер грузовой «Скании» не пострадал. Сейчас коллеги погибшего полицейского опрашивают водителя фуры и устанавливают все обстоятельства смертельной аварии.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту смертельного ДТП.