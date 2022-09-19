Светлана Агапитова: Инвалиды теперь вынуждены выбивать льготную парковку у дома через суд

Инвалиды Петербурга не могут получить машино-место во дворе без согласия соседей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова в эфире радио «Комсомольская правда в Петербурге» (92,0 FM) рассказала о проблемах, с которыми к ней чаще всего обращаются жители города. Все громче звучат жалобы на платную парковку. Причем страдают самые уязвимые группы населения - инвалиды.

Людям с ограниченными возможностями здоровья по закону положено бесплатное парковочное место во дворе. Но на деле удобство инвалида зависит от… хороших отношений с соседями.

- Бесплатное парковочное место для инвалида во дворе - это решение собственников жилья. Чтобы выделить парковку, за это должны проголосовать на общем собрании, - отметила Светлана Агапитова.

Если положительного решения соседей нет, инвалиду приходится платить за парковочное место, как и всем жителям дома - 1800 рублей в год. При этом никто не гарантирует, что место выделят рядом с парадной.

- Был случай, когда женщине выделили парковочное место в соседнем дворе. Естественно, она пыталась получить место в своем, но на собрании ТСЖ такое решение не приняли, - рассказывает омбудсмен. - Теперь будет суд, который, скорее всего, встанет на сторону инвалида и постановит выделить женщине парковочное место рядом с парадной.

Агапитова отмечает, что нормы федерального законодательства, как бы это цинично ни звучало, не распространяются на ТСЖ. Вот почему если соседи не идут навстречу друг другу, в дело вступают компетентные органы.

Вскоре в аппарате уполномоченного готовятся принимать новый вал жалоб: с 1 ноября зона платной парковки расширится на 153 улицы Адмиралтейского района. К концу года она покроет 364 улицы в центре Петербурга, а общее число платных мест достигнет 28 тысяч. В следующем году бесплатно не получится припарковаться в большей части Петроградского района, на Васильевском и Крестовском островах.