«Папа может всё!»: «Комсомолка» запустила фотоконкурс ко Дню отца

Принимайте участие в конкурсе «Папа может всё!». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Папа может всё! Забить гвоздь, завязать галстук, заплести косичку и приготовить завтрак… Легко! Делитесь в специальном обсуждении ВКонтакте в сообществе «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге» тем, что лучше всего получается делать у вашего отца в фотоконкурсе - «Папа может всё!». Это может быть кадр за рулем автомобиля, у кухонной плиты, на футболе, на работе, и любая фотография, где ваш папа на самой важной работе - отцовстве.

Условия простые: выложите фото с вашим папой в обсуждение в группе ВКонтакте «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге», продолжите фразу: «Мой папа может…».

Фотографии принимаются до 12 октября. Победителей определим по лайкам на фотографии в конкурсном обсуждении. Всего три призовых места. Победителей фотоконкурса объявим 16 октября в День отца на празднике от «Комсомолки».

ПОЛОЖЕНИЕ КОНКУРСА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее положение (далее - Положение) регламентирует порядок участия в фотоконкурсе «Папа может всё!» (далее - Конкурс).

1.1. Организатором Конкурса является ЗАО «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге». Сайт www.spb.kp.ru. Юридический адрес: 197136, Санкт-Петербург, Гатчинская улица, 35, литера А , пом. 1Н, комн. 23 (далее - Организатор).

1.2. Конкурс проводится на территории Российской Федерации.

1.3. Конкурс проводится в социальной сети ВКонтакте, на официальной странице «Комсомольская правда - Петербург» vk.com/kppiter, где осуществляется анонсирование Конкурса, подробное описание условий Конкурса, а также размещаются результаты Конкурса.

1.4. Конкурс проводится в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.

2. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

2.1. Общий период проведения Конкурса - с 19 сентября по 30 октября 2022 года включительно. Указанные сроки включают в себя:

2.1.1. Сроки совершения действий для участия в Конкурсе (далее - Период приема Конкурсных работ) - с 19 сентября по 12 октября 2022 года включительно.

2.1.2. Сроки определения Победителей - 16 октября 2022 года.

2.1.3. Сроки публикации итогов Конкурса - результаты Конкурса публикуются Организатором на странице Конкурса на сайте и в комментариях к Конкурсному посту на официальной странице «Комсомольская правда - Петербург» в социальной сети Вконтакте, а также на официальном сайте Партнера Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда blokadamus.ru не позднее 18 октября 2022 года.

2.1.4. Сроки вручения Призов - Победитель Конкурса вправе получить Приз не позднее 30 октября 2022 года.

3. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ

В настоящем Положении используемые термины имеют следующие значения:

Аккаунт Участника - личная страница Участника Конкурса в социальной сети ВКонтакте;

Конкурсный пост - отдельно взятое сообщение в сообществе в социальной сети для участия в Конкурсе, содержащее информацию о Конкурсе и используемое для публикации прочей информации от Организатора Конкурса;

Конкурсная работа - уникальное произведение, соответствующее требованиям, указанным в п. 6.4 Положения;

Участник - лицо, соответствующее критериям, указанным в разделе 6 настоящего Положения;

Модерация - контроль выполнения требований, установленных Организатором Конкурса;

Победитель - участник Конкурса, признаваемый победителем в порядке, описанном в разделе 7 настоящего Положения;

Персональные данные - фамилия, имя и отчество; дата и место рождения, адрес проживания и регистрации; паспортные данные, номер телефона и адрес электронной почты, ИНН (при наличии). Персональные данные собираются и обрабатываются Организатором и Модератором Конкурса в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ с целью валидации Конкурсных работ и вручения Призов в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

Приз - ценный подарок, вручаемый Победителям Конкурса.

4. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА

4.1. Победитель и призеры в Конкурсе определяются подписчиками сообщества «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге» в соответствии с п. 7.1.

Число и количество призовых мест может быть изменено Организатором Конкурса на свое усмотрение.

5. ПРИЗОВОЙ ФОНД КОНКУРСА

5.1 Призы:

общее количество Призов - 3 (по 1 каждому победителю);

общее количество Победителей - 3.

Победители получат приз от «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге».

5.2. Призы от «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге» за счет средств Организатора.

5.3. Призы не подлежат обмену, денежный эквивалент призов не предоставляется.

6. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА

6.1. Участником Конкурса может стать полностью дееспособное физическое лицо, являющееся гражданином Российской Федерации.

6.2. Запрещается принимать участие в Конкурсе работникам и представителям Организатора, аффилированным с ним лицам, членам семей таких работников и представителей, а также работникам любых других лиц, имеющих непосредственное отношение к организации или проведению Конкурса.

6.3. Для того чтобы стать Участником Конкурса, претендующим на получение Приза, необходимо выполнить следующие действия:

- опубликовать фотографию отца в виде отдельного поста в специальном обсуждении в группе «Комсомольская правда - Петербург» в ВКонтакте, в кадре должен присутствовать человек;

- написать в тексте поста продолжение фразы: «Мой папа может…»;

- факт участия в Конкурсе подразумевает, что его Участники ознакомлены и согласны с настоящим Положением. Согласие с Положением является полным и безоговорочным.

6.4. Действительной Конкурсной работой считается уникальная публикация с фотографией, которая сопровождается текстовым комментарием, написанная на русском языке. Критериями оценки Конкурсных работ являются соответствие публикации задачам Конкурса.

6.5. Участник вправе создать неограниченное количество Конкурсных работ.

6.6. Совершение лицом, соответствующим требованиям, указанным в разделе 6 настоящего Положения, действий, указанных в п. 6.3. настоящего Положения, признается регистрацией на участие в Конкурсе. По итогам совершения таких действий договор между ним и Организатором на участие в Конкурсе считается заключенным путем совершения конклюдентных действий, а такое лицо признается Участником Конкурса и становится претендентом на получение Приза, указанного в разделе 5 настоящего Положения.

6.7. Конкурсные работы Участников проходят Модерацию в течение сроков определения победителя.

6.8. Организатор имеет право по своему усмотрению дисквалифицировать Участника Конкурса, включая, но не ограничиваясь, в следующих случаях:

если Конкурсная работа:

- содержит нецензурные выражения, призывы к насилию и т. д.;

- задевает честь и достоинство других Участников Конкурса;

- разжигает межнациональную, расовую, религиозную и иную рознь;

- нарушает права третьих лиц.

6.9. Организатор оставляет за собой право в любой момент вводить дополнительные технические ограничения, препятствующие в том числе недобросовестным методам получения Приза (если применимо).

6.10. Становясь Участником, лицо соглашается, что Организатор вправе публично использовать Конкурсную работу Участника без уплаты какого-либо вознаграждения такому Участнику. Организатор оставляет за собой право использовать Конкурсные работы Участников во всех своих маркетинговых материалах.

6.12. Участники Конкурса обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Конкурсе и получением Призов, в установленные настоящим Положением сроки и порядке.

7. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ КОНКУРСА

7.1. По окончании Периода приема Конкурсных работ посредством оценки Конкурсных работ подписчиками сообщества определяет трех победителей Конкурса из числа всех присланных работ Участников в соответствии со сроками определения Победителя.

7.2. После определения Победителя Конкурса в соответствии с настоящим Положением Организатор Конкурса 16 октября 2022 года размещает информацию о Победителях в комментариях к конкурсному посту в специальной теме на официальной странице «Комсомольская правда - Петербург» в социальной сети ВКонтакте vk.com/kppiter. Организатор уведомляет о победе и порядке получения Приза Победителя Конкурса посредством направления сообщения на Аккаунт Участника.

7.3. Для получения Призов, указанных в разделе 5 настоящего Положения, Победитель обязан в срок не позднее 5 календарных дней с момента уведомления о победе в сообщениях группы ВКонтакте «Комсомольская правда - Петербург» предоставить копии указанных ниже документов (копии должны быть четкими с читаемыми буквами и цифрами):

- паспорта гражданина Российской Федерации (страницы 2-3, а также страницы с отметкой о регистрации по месту жительства);

- СНИЛС;

- свидетельство о постановке на учет физического лица (свидетельство о присвоении ИНН) или уведомление о постановке на учет (при наличии).

В теме письма необходимо написать название конкурса: «Папа может всё!».

Также Победитель предоставляет Организатору следующую контактную информацию: точный адрес проживания для определения способа передачи Приза с обязательным указанием индекса, региона, области, населенного пункта, улицы, дома (корпус/строение), квартиры, а также номер мобильного телефона.

Указание неполной/недостоверной контактной информации, а также отказ от предоставления копий документов, указанных в п. 7.5 настоящего Положения, означают отказ от получения Приза.

В момент получения Приза Победитель предъявляет документ, удостоверяющий личность, и собственноручно подписывает акт о передаче Приза. Данный акт предоставляется Организатору Конкурса лично либо через уполномоченного посредника.

7.4. Если в течение 10 календарных дней Победитель, претендующий на Приз, не отвечает на сообщения от Организатора о победе, отказывается от получения Приза, или отказывается предоставить информацию, указанную в п. 7.5 настоящего Положения, то он лишается права на получение Приза, а Организатор имеет право распорядиться Призом по собственному усмотрению иным способом, не противоречащим действующему законодательству РФ. Организатор не несет ответственности за неполучение, в том числе в установленный срок, писем, содержащих указанные в п. 7.5 настоящего Положения копии документов и контактную информацию, по техническим или иным причинам, не зависящим от Организатора.

7.5. Организатор не несет ответственности в том случае, если на сообщения с Аккаунта Победителя будет отвечать не Победитель, а иное лицо.

7.6. Приз, указанный в разделе 5 настоящего Положения, выдается Победителю Конкурса в офисе Организатора. Адрес Организатора: Санкт-Петербург, Гатчинская улица, 35, литера А. Датой вручения Приза считается дата его фактической передачи Победителю, зафиксированная в документе, подтверждающем получение Приза Победителем.

7.7. Победителю Конкурса, который не может получить Приз указанным выше способом, Приз будет отправлен почтовой/курьерской службой по адресу, указанному им в ответ на уведомление Организатора о победе, не позднее 10 дней. Способ передачи Победителю Приза определяется Организатором. Организатор оставляет за собой право изменить способ передачи Победителю Приза.

7.8. Дата вручения Победителю Конкурса Приза способом, указанным в п. 7.9. настоящего Положения, определяется по дате передачи Приза Организатором в почтовую/курьерскую службу.

7.9. С даты вручения Приза Победитель несет риск его случайной гибели или порчи. Организатор не несет ответственности за задержку доставки Приза по вине третьих лиц, осуществляющих такую доставку.

7.10. Замена Приза или какой-либо его части иными призами не допускается, Приз не может быть востребован Участником повторно. Приз не выдается в денежном эквиваленте и обмену не подлежит. Передача Приза третьим лицам не допускается.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Конкурс, Положение, а также любая деятельность, связанная с проведением Конкурса, регулируются законодательством Российской Федерации.

8.2. Конкурс не является публичной офертой. Участие в Конкурсе не означает заключение договора в результате объявления публичной оферты, не влечет каких-либо обязательных отношений между Организатором и Участниками.

8.3. В случае нарушения Участником Положения Конкурса, выявления Организатором мошеннических операций Участника с целью получения Приза, Организатор оставляет за собой право отказать в предоставлении Приза.

8.4. Организатор вправе по своему усмотрению не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками, кроме как в случаях, предусмотренных Положением, или на основании требований действующего законодательства Российской Федерации.

8.5. За исключением оговоренного Положения все Участники Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы и убытки, понесенные ими в связи с участием в Конкурсе (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в сеть Интернет).

8.6. Принимая участие в Конкурсе, Участник, действуя по своей воле и в своем интересе, дает свое согласие Организатору на обработку своих персональных данных на следующих условиях: персональные данные будут использоваться Организатором, а также уполномоченными Организатором лицами исключительно в целях проведения Конкурса и не будут предоставляться третьим лицам для целей, не связанных с Конкурсом. Согласие дается на совершение следующих действий: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, использование, распространение в случаях и в объеме, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Положением, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. Согласие может быть в любой момент отозвано Участником путем направления уведомления по электронной почте в адрес Организатора – creative.spb@phkp.ru. Отзыв согласия на обработку персональных данных считается отказом от участия в Конкурсе.

8.7. Организатор не несет ответственности за технические сбои, в том числе за несвоевременную доставку/получение электронных сообщений, а также любые иные технические сбои интернет-провайдеров, предоставляющих услуги связи Участникам, возникшие не по вине Организатора.

8.8. Обязательства Организатора относительно качества Призов ограничены гарантиями, предоставленными их изготовителями. Целостность и функциональная пригодность Призов должна проверяться Победителями непосредственно при их получении. Внешний вид Призов, их параметры и характеристики могут отличаться от их изображений в Конкурсном посте и упаковке Призов. Все претензии относительно качества Призов необходимо предъявлять непосредственно их производителю. Организатор не осуществляет гарантийный ремонт Призов Конкурса. При наступлении гарантийного случая Участник Конкурса может выбрать ближайший к месту своего проживания сервисный центр. По всем дополнительным вопросам Участник может обращаться к Организатору Конкурса по адресу электронной почты: creative.spb@phkp.ru.

8.9. Все сообщения, отправленные Организатором на Аккаунт Участника, считаются отправленными и полученными в момент отправки электронного сообщения от Организатора.

8.10. Организатор не несет ответственности за пропуск сроков, установленных настоящим Положением для совершения действий участника. Претензии в связи с пропуском сроков не принимаются, Приз по истечении срока для его получения не выдаётся.

8.11. Вся переписка с Участником Конкурса имеет силу с момента начала участия в Конкурсе Участником и сохраняет ее (силу) после окончания Конкурса, в том числе после момента получения Победителем Приза.