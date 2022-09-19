Куру по осени считают: В магазинах Петербурга нашли птичку с неприятным сюрпризом

Десять образцов отправили на проверку в лабораторию. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Курица - полезный продукт, но часто тушки птицы скрывают в себе столько тайн, что при лабораторных исследованиях в них находят всю таблицу Менделеева. Есть такое мясо небезопасно. А какое можно?

Каждую осень петербургская организация «Общественный контроль» проверяет куру. Делимся с вами свежими результатами.

РЯБА ПОЗДОРОВЕЛА

В этот раз результаты радуют - лишь один образец куриных полуфабрикатов из десяти (на анализ отдали бедра и голени) не прошел проверку. Причиной стали регулярные жалобы на безответственных производителей, проверки и штрафы за нарушение санитарных норм.

Но еще три года назад от того, что находили в составе курицы, волосы вставали дыбом. В 2018 году из десяти образцов четыре были с сальмонеллой и листерией. Исследования 2019 года выявили угрозу в каждом втором образце полуфабрикатов из мяса птицы. А в 2020-ом была настоящая катастрофа: сальмонеллу нашли в продукции двух ленинградских птицефабрик, а листерию - в полуфабрикатах четырех изготовителей.

- Результаты прошлого года начали демонстрировать положительную динамику: в продукции, забракованной в 2021 году, патогенная микрофлора уже не была выявлена. Это значит, что предприятия приняли меры. Но все-таки четыре образца из десяти, проверенных в лаборатории Росстандарта, не соответствовали микробиологическим нормативам, - вспоминают в «Общественном контроле».

В прошлом году результаты были гораздо плачевнее. Фото: "Общественный контроль"

ВРАГ ДЕТЕЙ И ПЕНСИОНЕРОВ

Единственный аутсайдер нынешней проверки - птица торговой марки «Куриная ферма. Свежий Новгородский продукт» от производителя «Новгородский бекон». Специалисты смотрели, есть ли в тушке патогены, или мезофильные аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы. Некоторое их количество допустимо. Но в продукте данной фирмы их оказалось в полтора раза больше.

- Это может говорить о разных нарушениях: низкий уровень гигиены на производстве, загрязнение продукта при транспортировке или перефасовке. В пределах допустимых значений эти патогены для человека безопасны, а вот употребление продукции с высоким их содержанием может вызвать отравление с признаками диареи и гастроэнтерита. Сильнее всего стоит опасаться детям, пожилым и людям с ослабленной иммунной системой, - поясняет доктор технических наук, профессор Университета ИТМО Александр Ишевский.

Такая курица, даже хорошо сваренная или прожаренная, все равно оставит в организм приличную дозу токсинов. Материалы экспертизы направили в Роспотребнадзор и Россельхознадзор. Теперь с нарушителем разберутся по закону.

МОЖНО БРАТЬ!

Проверку прошли:

- «Первая свежесть»

- «Птицефабрика «Псковская»

- «Вкуснее не бывает» («Роскар»)

- «Птицефабрика «Северная»

- «Приосколье»

- «Петелинка»

- «О’Кей Daily» (бедро с кожей)

- «О’Кей Daily» (голень с кожей)

- «Троекурово»

Но в одном образце все-таки нашли опасные бактерии. Фото: "Общественный контроль"

КОМПЕТЕНТНО

Ольга ПАНОВА, нутрициолог:

- Курица богата ниацином - микроэлементом, который защищает от болезни Альцгеймера и слабоумия. Блюда из курицы помогают восстановиться после коронавируса. Куриное мясо полезно для пожилых людей, а вот детям лучше давать индейку: она не вызовет аллергию. Кстати, есть мнение, что именно индейка полезнее курицы, но это не так. Даже если их сравнивать по количеству белка в составе, то в ста граммах индейки его 21 грамм, а в курице - 23 грамма.