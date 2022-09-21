Массовое ДТП из пяти машин перекрыло движение по проспекту Энгельса на Парнасе

Массовая авария произошла на съезде с путепровода. Фото: vk.com/spb_today

Массовое ДТП стало причиной могучей пробки на проспекте Энгельса. Утром во вторник на съезде с путепровода в сторону проспекта Просвещения столкнулись сразу пять автомобилей. В результате движение со стороны Парнаса встало.

- Проспект Энгельса на Парнасе стоит почти весь. На месте ДТП работают врачи реанимации, - сообщают обстановку очевидцы происшествия в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» ВКонтакте.

Сейчас в обстоятельствах и причинах аварии на месте разбираются инспекторы ГИБДД. Пока что затор сохраняется, его длина составляет около двух километров.

Также пробка собралась и в обратную сторону, с Парнаса до КАДа. Водители ищут другие пути выехать из микрорайона.