Деньги пойдут на здравоохранение, социалку, дороги и сдерживание цен за услуги ЖКХ: доходы бюджета Петербурга выросли на 21%

Бюджет Петербурга дорос до миллиарда рублей на два года раньше ожидаемого. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Общий объем доходов бюджета Петербурга превысит триллион рублей уже в этом году – на два года раньше обещанного. Этого удалось добиться в основном за счет роста поступлений от налога на прибыль организаций. Дополнительные средства в том числе принес «Газпром», который официально переехал в Северную столицу в прошлом году. А совокупный объем поступлений по основным налогам вырос в полтора раза. Доходы городского бюджета увеличились на 21 процент и составят по итогам года 1 триллион 74 миллиарда рублей. Расходы также увеличатся.

— Дополнительные средства направят на здравоохранение, на приобретение лекарственных препаратов для льготных категорий граждан, на меры социальной поддержки, на образование и на выкуп социальных объектов, - отмечают в Смольном.

Еще миллиард направят на выплаты петербуржцам для покупки или строительство жилья, что позволит обеспечить домами еще 315 петербургских семей.

ДОРОГИ, СОЦИАЛКА, СДЕРЖИВАНИЕ ЦЕН НА УСЛУГИ ЖКХ

Чтобы сдержать рост тарифов, выделят деньги на субсидии. Транспортные предприятия Петербурга получат 5,1 млрд рублей. Эти деньги направят на субсидии для удержания уровня стоимости проезда. Поэтому будем надеяться что билеты не подорожают в ближайший год

Еще 3,8 млрд рублей направят теплоснабжающим организациям, чтобы те не повышали цены на коммунальные услуги.

Дополнительные деньги выделят и на дороги. За счет 38,1 млрд рублей продолжится строительство развязок в районе Шкиперского протока и Витебского проспекта (первый этап Широтной магистрали скоростного движения). Кроме того, будут дальше подготавливать территории для второго этапа ШМСД – от Витебской развязки до Союзного проспекта с мостом через Неву.

- Главные задачи остаются неизменными. Мы должны обеспечить устойчивое финансирование социальной сферы и содержания городской инфраструктуры. Профицит также дает нам возможность увеличить выделение средств на проект развития Санкт-Петербурга. Увеличим финансирование в сферах здравоохранения, образования, дорожного строительства, крупных инфраструктурных проектов, - рассказал на заседании городского правительства губернатор Александр Беглов. - Я хотел бы отметить, что мы в какой-то степени рисковали, но тем не менее пошли на то, чтобы начать крупные проекты для городской инфраструктуры. Сейчас нам необходимо внести изменения в основные характеристики бюджета. Бюджет проработан, мы его еще будем обсуждать в Законодательном собрании.

ГОРОД СОКРАЩАЕТ ДОЛГИ

Глава петербургского комитета финансов Светлана Енилина предложила направить все дополнительные доходы этого года на погашение облигационных займов. Это предложение одобрил губернатор Александр Беглов. Профицит бюджета составит около 29,5 млрд рублей. Эти деньги направят на уплату госдолга по ценным бумагам, выпущенным в прошлые годы.

— Это позволит, начиная с 2023 года, сократить платежи по погашению долга и расходы на его обслуживание, — объяснила Светлана Енилина.

Градоначальник отметил, что не все хотят досрочно прощаться с облигациями. На что глава профильного комитета ответила: все долги выкупить не удастся, но надо к этому стремиться.