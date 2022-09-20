Бразильские игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо решили получить гражданство России

Клаудиньо и Малком решили стать гражданами России. Фото: Артем КИЛЬКИН

Двое игроков петербургского «Зенита» решили получить российские паспорта. О намерении сменить спортивное гражданство заявили бразильцы Малком и Клаудиньо. Оба играют за клуб с берегов Невы не так долго, но, видимо, прониклись русским характером и прикипели к стране. Другая версия - просьба руководства клуба, в котором сейчас явный перебор иностранцев и нужны игроки с российским гражданством. Но в стане сине-бело-голубых эту причину отрицают.

- Да игроки попросили юристов клуба проконсультировать их в данном вопросе. Это личная инициатива футболистов, - рассказали «КП-Петербург» в пресс-службе «Зенита»,

Клуб уже начал процесс, все необходимые документы и письма о намерениях игроков направлены в Российский футбольный союз (РФС) и Министерство спорта.

- Ждем ответа с разъяснениями, насколько это реально, - сообщают в «Зените».

Напомним, что Малком играет за петербургский клуб с 2019 года, а Клаудиньо - с 2021-го.

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