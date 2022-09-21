Частичная мобилизация в Санкт-Петербурге с 21 сентября 2022: Кого призовут, где пройдет

Частичная мобилизация в Санкт-Петербурге с 21 сентября 2022 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Президент России 21 сентября 2022 года объявил частичную мобилизацию в связи со специальной военной операцией. Она затронет и Северную столицу. Начнется частичная мобилизация в Санкт-Петербурге с 21 сентября 2022 года. Возглавляет призывную комиссию по мобилизации губернатор города Александр Беглов, заместитель руководителя – военный комиссар города Сергей Качковский. Комиссия будет работать в соответствии с заданием, которое Генеральный штаб установит для Северной столицы. Рассказываем, кого затронет частичная мобилизация в Санкт-Петербурге с 21 сентября 2022 года.

КОГО ПРИЗОВУТ

Всего по всей стране призовут 300 тысяч человек. Сколько именно призовут из Петербурга, пока что не сообщается.

Призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

Призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.

КАК БУДЕТ ПРОХОДИТЬ

Отсрочку от призыва смогут получить граждане РФ, работающие на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

Количество призывников и сроки мобилизации для каждого региона, в том числе для Петербурга, определят в Министерстве обороны РФ.

Увольнение с военной службы в период действия частичной мобилизации возможно по возрасту, состоянию здоровья либо по приговору суда о лишении свободы.

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