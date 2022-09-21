Полутораметровые лилии и 80 тюльпанов: Петербуржцы выбрали лучший цветник у дома

Для Надежды Крюковой нарядные клумбы во дворе - повод познакомиться с соседями и сделать мир чуточку добрее. Фото из архива Надежды Крюковой.

Можно ли жить в окружении зелени и цветов посреди огромного мегаполиса? В Петербурге это реально! Нередко в Северной столице можно увидеть ухоженные, утопающие в цветах дворы, делающие из обычного микрорайона великолепный сад. Там приятно гулять, отдыхать и просто дышать. Причем цветники на придомовых территориях - дело рук самих жителей. Эти люди настоящие энтузиасты и мастера садоводства.

Чтобы отблагодарить их за труд и внести вклад в построение добрососедских отношений между жителями домов, мультисервисная компания ДОМСПБ провела конкурс на лучший цветник среди обслуживаемых ею домов. Участники делились фотографиями созданных ими шедевров в социальных сетях ДОМСПБ, где голосовали за конкурсантов соседи и другие петербуржцы.

В соревновании приняли участие 35 человек и 26 цветников в разных частях города. Победителей определило народное голосование, которое продлилось до 14 сентября. Больше всего голосов набрали цветники на улице Корзуна, 3, улице Кораблестроителей, 36/1, и улице Демьяна Бедного, 24, корпус 3.

- Я буквально живу в мире цветов, это моя страсть! - говорит одна из участниц конкурса Надежда Крюкова. - Сначала в основном сажала цветы на кухне, но потом самолично засадила цветами всю территорию у дома. Семена и удобрения покупаю на свои деньги - это мое хобби, на которое ничего не жалко, - одних только фиалок у меня 80 штук! Цветником у дома любуется вся округа. Там растут лилии высотой 165 сантиметров, нарциссы, пионы, ирисы, розы, георгины, циннии и 80 сортовых тюльпанов. Еще у меня есть 6 елок, на подстригание каждой уходит 45 минут. Рядом находятся школа и детский сад, так что мимо дома каждый день проходит много детей и взрослых. Прохожие останавливаются и устраивают фотосессии.

Надежда уверена: видя всю эту красоту, люди становятся добрее, а значит, мир становится лучше, ведь до сих пор никто ни разу не сорвал с клумбы ни один цветок.

- Цветники у дома - это гораздо лучше, чем просто голая земля, - считает Надежда. - Вообще принимать участие в благоустройстве района - важное дело. Люди активно берут пример и тоже начинают украшать свои дворы. В итоге весь город становится наряднее. А еще это объединяет. Например, ко мне приходят люди за советами, саженцами и семенами, а иногда приносят свои растения, чтобы я их выходила или подсказала методы ухода. Благодаря цветам я познакомилась и подружилась с соседями.

КОМПЕТЕНТНО

Юлия Федорова, операционный директор ДОМСПБ:

- Приятно, что у нас много инициативных клиентов, которые не просто любят Петербург и свой район, но и привлекают соседей к украшению дворов. Получается настоящий фестиваль цветников. В конце весны, перед объявлением конкурса, мы специально провели среди желающих мастер-классы по ландшафтному дизайну и организации придомовых клумб и уже тогда получили поддержку со стороны наших клиентов по организации конкурса на лучший цветник.