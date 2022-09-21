Постановщик боев на шпагах для Безрукова и Стоянова: Фехтование нужнее, чем вы думаете

Сергей Мишенев - автор захватывающих сцен в 30 операх, трех балетах, множестве сериалов и фильмов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Думали, что рыцари и мушкетеры ушли в прошлое? Сергей Мишенев - живое доказательство обратного! Сергей с единомышленниками из Международной академии фехтовальных искусств продвигает, развивает и популяризирует виды фехтования разных стилей, эпох и направлений. В первую очередь это исторические, национальные и прикладные виды, а также постановочное фехтование.

Глава академии - настоящий мастер шпаги, будто сошедший со страниц книг Александра Дюмы. Он является неоднократным участником и призером международных турниров по артистическому фехтованию, кавалером ордена «Долг и честь», автором книг и пособий, преподавателем и постановщиком боевых сцен в кино и театре. «Комсомолка» обсудила с бравым дуэлянтом его работу в сфере кино, а также деятельность академии, где готовят мастеров меча и шпаги.

- Популярны ли сегодня сцены фехтования на большом экране и театральных подмостках?

- В кино таких сцен немного, но в театре все гораздо лучше. Я поставил фехтовальные сцены где-то в 30 операх в Мариинском театре и в 3 балетах в Михайловском. В БДТ ставил бой в спектакле «Ромео и Джульетта». В кино у нас были актерские или трюковые роли в различных популярных сериалах. Иногда наша квалификация может оказаться востребована и в неожиданных ролях, например, в ментовских сериалах типа «Улиц разбитых фонарей», «Дорожного патруля» и «Охотников за должниками». Из современных картин, где много фехтования, мы снимались в сериалах «Мушкетеры Екатерины» и «Пером и шпагой», а также в полнометражном фильме «Александр. Невская битва».

- Каких актеров кино и театра вы тренировали и как им это давалось?

- Как правило, актеры любят фехтование, но не все, конечно. Самый известный человек, для которого я ставил бой, - это Сергей Безруков. Это было в постановке «Сирано де Бержерак», где он исполнял главную роль. Работал я и с театральными актерами - Иваном Латышевым и Василием Реутовым. Наверное, все знают Никиту Джигурду - его я дублировал в фильме «Ермак». Еще я в хороших отношениях с Антоном Макарским, много с ним работал в разных проектах. Ставил бои и для Юрия Стоянова - он, между прочим, мастер спорта по фехтованию.

- Откуда берутся знания о приемах и навыках фехтования? Есть какие-то учебные пособия или все передается от мастеров?

- Спортивное фехтование - это наука. Ей занимаются целые институты по всему миру, есть много профессиональной литературы и пособий, в том числе на русском языке. Другое дело фехтование в кино и театре. Здесь представлено намного меньше теории. В России количество учебников по этому искусству можно пересчитать по пальцам. Автором некоторых из них являюсь я, так что многие знания и приемы передаются из личного опыта специалистов.

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- На Олимпиаде в Токио отличилась наша женская сборная по фехтованию. Как победа повлияла на фехтование в России?

- Токио - это небольшой шаг… назад. Настоящий прорыв был на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году - наша сборная взяла четыре золота, серебро и две бронзы. После этого спортивные школы по фехтованию заполнились новыми учениками, наша в том числе. Это был третий по счету всплеск популярности отечественного фехтования за всю историю. Первые два пришлись на советские годы: один после выхода в прокат фильма «Скарамуш», другой после картины «Д’Артаньян и три мушкетера». Все мальчишки выкрикивали знаменитую фразу: «Один за всех и все за одного!»