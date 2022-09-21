Комиссия по частичной мобилизации создана в Петербурге

В России объявлена частичная мобилизация в армию. Фото: Олег ЗОЛОТО

После объявления о частичной мобилизации в России, мобилизационная комиссия создана в Петербурге. Ее возглавил губернатор Александр Беглов. Согласно закону, отвечать за мобилизацию должны власти региона.

- Комиссия будет работать в соответствии с заданием, которое Генеральный штаб установит для Санкт-Петербурга, - заявил Главный военный комиссар города Сергей Качковский.

Напомним, что на службу в вооруженные силы будут призваны 300 тысяч человек. Об этом в утреннем заявлении сказал министр обороны России Сергей Шойгу.

Под мобилизацию попадают только годные по здоровью граждане страны, служившие в армии и находящиеся в запасе. Курсантов военных училищ, а также ограниченно годных граждан мобилизовывать не будут.

Процесс мобилизации начинается с момента опубликования указа, 21 сентября 2022 года.

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