«Я рядовой и мне 53 года»: Михаил Пореченков готов пойти служить добровольцем

Михаил Пореченков в свои 53 года сам выполняет простые трюки на площадке. Фото: Артем КИЛЬКИН

Актер Михаил Пореченков не раз играл в фильмах и сериалах военных различных званий и родов. Чего только стоят его «Агент национальной безопасности» или прапорщик Дыгало из «9-ой роты». Эта тема Пореченкову близка с детства - в свое время он учился в военно-политическом училище и получил звание. В разговоре с «Комсомольской правдой в Петербурге» звезда российского кинематографа рассказал, что думает об объявленной частичной мобилизации в стране. Пореченков признался, что и сам пойти в добровольцы.

- Мы не можем никак предсказать, что будет дальше. Это решение нашего верховного главнокомандующего, и мы должны его выполнять, - отметил Пореченков в интервью «КП - Петербурге». - Я не подхожу под призывной возраст, я рядовой и мне 53 года. Могу пойти как доброволец, что тоже не исключается. Мужчинам могу сказать, чтобы они держались и выполняли свой долг перед Родиной.

На днях Михаил Пореченков вернулся из села Красный Хутор, где встретился с белгородцами, пострадавших от обстрелов ВСУ. Артист признался, что увиденное его сильно тронуло, и он пытался поддержать жителей. Также он не исключает, что поедет туда снова, как только появится свободное от съемок время.