«Мы прощаемся с историей нашего города»: В Петербурге похоронили режиссера Игоря Масленникова

Игорь Масленников умер 17 сентября 2022 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге на киностудии «Ленфильм» 21 сентября простились с Игорем Масленниковым. Режиссер фильмов о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне умер на 91-ом году жизни 17 сентября. В последний путь народного артиста РСФСР провожали там, где он начинал свой творческий путь, - в первом павильоне. Тут он снял свои первые работы.

Проститься с режиссером пришли коллеги и поклонники. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Три дочери Игоря Федоровича – две Анны и Екатерина - всю траурную церемонию принимали соболезнования от коллег и учеников Масленникова. На прощание приехал и губернатор Петербурга Александр Беглов.

На траурной церемонии был и губернатор Петербурга Беглов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Мы сегодня провожаем и прощаемся с историей нашего города, - подчеркнул градоначальник. - Игорь Федорович любил наш город. Да, родился он в Нижнем Новгороде, но с малых лет жил в нашем городе. Сперва была блокада, потом эвакуация, потом снова возвращение в родной город.

Прощание проходило на Ленфильме. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Не было на прощании, пожалуй, только исполнителя главной роли в картине про Шерлока Холмса – Василия Ливанова, с которым Масленников так и не успел помириться при жизни и не общался больше 30 лет...

Игорь Масленников родился в Нижнем Новгороде, а похоронили его в Петербурге, где он прожил большую часть жизни. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Он был и остается замечательным писателем, поэтом, художником. Его графические портреты, добрые шаржи, которые он щедро раздаривал своим друзьям, коллегам на работе, хранятся во многих семьях, - рассказал на церемонии президент петербургской Федерации кинопрессы, драматург и режиссер Александр Поздняков. - Мы будем вспоминать его как человека, который принимал очень близко к сердцу все проблемы любимой, родной киностудии, всегда стремился к воспитанию к новой генерации молодых режиссеров, актеров.

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