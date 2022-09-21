Беглов провел совещание о частичной мобилизации в Санкт-Петербурге

Правительство Петербурга провело совещание о частичной мобилизации Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 21 сентября 2022 года провел совещание о частичной мобилизации в городе. На собрании присутствовали члены правительства, главы районов и военный комиссар Северной столицы. Вместе они обсудили оперативные шаги для достижения целей, которые обозначил президент страны.

- Главой государства поставлен ряд неотложных задач, необходимых для защиты суверенитета, безопасности и территориальной целостности России. Санкт Петербург незамедлительно приступает к его исполнению, - отметил градоначальник.

Военному комиссариату будут помогать районные администрации в оповещении жителей города о необходимости прибыть на призыв. Также будет организована работа по поиску тех граждан, которые уклоняются от службы.

- План призыва следует выполнять, строго соблюдая требования законов, регламентирующих призыв, и не нарушая прав граждан, призываемых на военную службу, - подчеркнул Беглов.

Помимо этого, город обеспечит охрану пунктов приема и сбора горожан, которые подлежат частичной мобилизации. Также будет организована работа с руководителями предприятий и организаций, чтобы работодатели поддержали мобилизуемых.

Беглов поручил создать в бюджете города запас денежных средств, которые будут направлены на социальные меры в новых условиях. Также он отметил, что важно поддержать детей и семьи тех, кто отправляются на службу.

- Дети, жены, пожилые родители должны быть обеспечены полным социальным пакетом социальных услуг, - отметил губернатор.

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