Ленинградцы хранят память о Великой Отечественной: На Дороге жизни отреставрировали все памятники

12 сентября отметили сразу две памятные даты - 81-летие с начала работы Дороги жизни и 50-летие с открытия посвященного ей музея. Фото: Олег ЗОЛОТО

Пока в Прибалтике громят советские памятники, в Ленобласти растят патриотов, проводят тематические праздники, фестивали, митинги и акции, открывают музеи. Больше всего событий традиционно приходится на начало сентября - на блокадные даты.

«МЫ ПОМНИМ! МЫ ЗНАЕМ!»

8 сентября - день начала блокады Ленинграда. В эту дату в регионе прошли не только митинги, но и акция «День Памяти» - зачитали имена павших и выживших в страшные военные годы.

- Ежегодно 8 сентября мы возлагаем цветы к мемориалу «Прорыв» - памятнику-символу начала и окончания блокады, - рассказал руководитель музейно-мемориального комплекса «Дорога жизни» Юрий Щеглов. - Но в этот раз решили еще и провести тур для «Мы помним! Мы знаем!» в рамках развития военно-патриотического туризма. Так мы обозначили новый патриотический маршрут по Дороге жизни.

Участники тура посетили музей «Битва за Ленинград» во Всеволожске, «Дом авиаторов» на Колтушском шоссе, памятник «Разорванное кольцо», народный музей «Штаб Дороги жизни» в Коккорево, Осиновецкий маяк.

ПОЛВЕКА МУЗЕЮ

12 сентября отметили сразу две памятные даты - 81-летие с начала работы Дороги жизни и 50-летие с открытия посвященного ей музея. Место выбрали не случайно: 12 сентября 1941-го в район мыса Осиновец из Новой Ладоги прибыли две первые баржи со спасительным продовольствием, а к концу ноября начала действовать ледовая трасса через Ладогу. У братского воинского захоронения «Ладожский курган» на воду спустили венок, а затем провели экскурсию для ветеранов и молодежи.

В экспозицию под открытым небом вошли пароход «Ижорец-8» и самолет Ли-2. Фото: Центральный военно-морской музей

Изначально музей «Дорога жизни» размещался в небольшом деревянном доме на берегу Ладоги, где во время войны располагалось командование Осиновецкой военно-морской базы. За полвека его экспозиция наполнилась уникальными материалами, а несколько лет назад правительство вложилось в масштабную реставрацию.

Здесь появились современное выставочное здание, экспозиция под открытым небом с зенитными, полевыми и корабельными орудиями, набережная со смотровой площадкой, павильон для катера Ладожской военной флотилии типа МО-4. Восстановили буксирный пароход «Ижорец-8» и транспортный самолет Ли-2.

ВНИМАНИЕ КАЖДОМУ КИЛОМЕТРОВОМУ СТОЛБУ

За последние годы в Ленобласти открыли несколько военных музеев и восстановили все памятники «Зеленого пояса Славы», в том числе 43 мемориальных столба на Дороге жизни. Так, в минувший День Победы открыли народный музей в деревне Коккорево. Он хранит предметы, фотографии и письма из архивов ветеранов армии и флота, а также артефакты военных лет, поднятые со дна Ладоги.

Сейчас идет работа над созданием единого музейного комплекса Ленинградской битвы, который объединит все музеи и мемориалы.

- По сути и смыслу это наша ленинградская память о войне и победе, мы хотим ее сохранить и донести до будущих поколений. Проще за всем следить через единый центр управления, через единое финансирование, чтобы все памятные объекты региона - от «Прорыва» до Невского пятачка - относились к одному ведомству, - объяснил губернатор Александр Дрозденко. - С радостью разместим в экспозициях бережно хранящиеся в семьях фотографии или предметы военных лет. Будем сотрудничать с поисковиками и дайверами.

Так, в прошлом году к 80-летию начала работы Дороги жизни коллекцию музея «Прорыв» пополнила знаменитая полуторка. Машина, груженая хлебом, попала под артобстрел и затонула на 19-м километре ледовой трассы в районе острова Большие Зеленцы 29 ноября 1941 года. В 2020-м автомобиль подняли со дна Ладоги и передали реставраторам.

КСТАТИ

Первыми встретили врага

Накануне блокадных дат, в конце августа, прошел фестиваль «Лужский рубеж, 1941 год» в парке «Патриот» и на территории урочища Ванькин Бугор. Он собрал огромное количество зрителей. В масштабной реконструкции с техникой и орудиями времен Великой Отечественной приняло участие более 200 человек. Зрителям исторически достоверно показали бои советских солдат с фашистами, сорвавшие план немцев прорваться к Ленинграду через Лугу и Копорское плато.

- Это героическая история людей, которые первыми встретили врага на подступах к Ленинграду. Среди них было много студентов, аспирантов, молодых рабочих Балтийского завода, курсантов военных училищ, - подчеркнул зампредседателя правительства Ленобласти, председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

ФОТОФАКТ

11 сентября точную копию легендарного танка Т-34, демонтированного по решению эстонских властей в Нарве, установили в Ивангороде. Боевая машина - участница парадов на Красной площади заняла почетное место у музея Ивана Билибина. Танк прибыл к постаменту своим ходом.

Танк прибыл к постаменту своим ходом. Фото: Администрация Ленобласти

ВОПРОС ДНЯ

Что для вас проявление патриотизма?

Александр ДРОЗДЕНКО, губернатор Ленинградской области:

- Стыдно быть Фомой, не помнящим родства. Нельзя забывать свою историю. До тех пор пока власти Эстонии одумаются и прекратят бездумное уничтожение военных мемориалов,

память за них будут хранить ленинградцы. Умение объединяться ради общего дела помогает россиянам преодолевать трудности и достойно справляться с вызовами сегодняшнего времени. Такое простое понятие, как любовь к Родине, должно воспитываться с пеленок.

Юрий ЩЕГЛОВ, руководитель музейно-мемориального комплекса «Дорога жизни»:

- Не нужно спрашивать у родины, что она сделала для тебя: лучше спросить, что ты сделал для родины. Так считал Джон Кеннеди. И, думаю, он был прав.

Владимир ЦОЙ, зампредседателя правительства Ленобласти, председатель комитета по сохранению культурного наследия:

- Когда люди собираются на военно-исторических фестивалях, чтобы посмотреть реконструкции героических битв, - это одно из лучших проявлений патриотизма. Представители разных поколений могут окунуться в страшные события и прочувствовать, в каких условиях находились наши солдаты под натиском врага. Это помогает лучше понять историческое значение сражения, воспитать детей патриотами и защитниками отечества.

Ульяна ГОЛОДОВА, завуч по воспитательной работе школы в Сертолово:

- Островский писал: «Только два сорта и есть, податься некуда: либо патриот своего отечества, либо мерзавец своей жизни». Я с ним согласна. Нужно понимать и видеть плюсы и минусы своей страны, но при этом любить ее. Ведь мы так поступаем с близкими, разве нет?

Евгений БАРАНОВСКИЙ, зампредседателя правительства региона по строительству и ЖКХ:

- Это не только любовь к родине, ее истории и наследию, но и гордость за страну. Когда человек каждый день участвует в жизни своей семьи, дома и города, делает столько, сколько может. Может убрать мусор за соседом - убирает, может учить детей - учит, может влиять на развитие города - идет в этом направлении. Это именно то, что в Ленобласти называется «Команда 47». Чем больше таких людей, тем больше у общества уважения к истории и достижениям отечества, уверенности в светлом будущем.