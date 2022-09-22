Холода нам не страшны: Ленобласть подготовилась к отопительному сезону

Батареи уже потеплели, но во всю силу разогреются, когда за окном будут стабильные +8 градусов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сентябрь, первые заморозки после знойного лета, вынутые из шкафа куртки и теплые одеяла - Ленобласть в боевой готовности ждет похолодания. С мая, как только батареи остыли, регион стал готовиться к новой зиме. «Комсомолка» узнала, что сделали в регионе перед очередной волной холодов.

ЗА ОКНОМ ПРОМОЗГЛО - ДОМА УЮТНО

Проверка котельных и подстанций, испытания на теплосетях и ремонт труб стартовали в области в начале лета. Ежегодные обязательные процедуры призваны оценить состояние сетей и оперативно найти поломки, прорехи и протечки. Коммуникации чинят, а ветхие участки труб меняют на новые.

Масштабную замену теплосетей пережили Бокситогорск и Пикалево. Местным жителям, конечно, пришлось на несколько недель перейти на чайники и тазики, зато зимой они смогут рассчитывать на бесперебойную подачу тепла в дома.

Системы водоснабжения в области готовы к зиме, заверил «Леноблводоканал». За лето специалисты предприятия успели починить и промыть 127 резервуаров и 230 насосов, заменить более 300 чугунных люков на сетях, проверить пожарные гидранты, тепловые пункты и котельные.

- Готовность к отопительному сезону объектов ТЭК превышает 97 процентов. На 99 процентов готовы тепловые насосные станции, на 98 - центральные тепловые пункты, на 96 - тепловые сети и котельные, на 97 - электросети, трансформаторные подстанции и газопроводы, - сообщают в комитете по топливно-энергетическому комплексу.

Областные власти запаслись и топливом: резервуары с углем на котельных забиты под завязку, а древесины, торфа и каменного угля запасли сверх плана. Жидкого топлива в запасе тоже достаточно - 94 процента.

До 15 сентября потребители теплоэнергии получили паспорта готовности к новому отопительному сезону. Первым делом периодическое протапливание началось в Гатчинском, Всеволожском, Выборгском, Кингисеппском, Кировском и еще девяти районах. Уютнее стало в школах, детсадах, поликлиниках и больницах. Постепенно к протапливанию подключились все 17 районов региона и Сосновый Бор.

- Непрерывный отопительный сезон начнется, когда среднесуточная температура в течение пяти дней не будет превышать +8 градусов, однако по решению местной администрации он может стартовать раньше, - сообщили в администрации.

В ЧЕТЫРЕХ СТЕНАХ

Дом - лучшая крепость, в которой можно спрятаться от холода. Но защита будет никудышной, если крыша протекает, чердак промерзает, а в щели в стенах поддувает с улицы. За стены и «внутренности» жилых домов в области тоже основательно взялись, причем еще прошлой зимой.

В январе - феврале регион оперативно провел аукционы по капремонту, а весной подрядчики областного Фонда капремонта вышли на работу. Они взялись чинить трубы в подвалах и протекающую кровлю и успели завершить работы к началу отопительного сезона. К сентябрю ведомство целиком обновило все внутридомовые инженерные системы теплоснабжения, попавшие в план работ. Надежнее стали трубы в 18 многоквартирных домах Луги, Соснового Бора, Гатчины, Подпорожья, Лодейного Поля и других городов.

Инженерные коммуникации стали проверять еще в начале лета, а почти 40 механизированных уборщиков договорились взять в лизинг. Фото: Олег ЗОЛОТО

- По всем адресам выполнены системы розлива, заменены стояки и радиаторы в местах общего пользования. Стояки подключены к новому розливу и готовы к отопительному сезону. Работы завершены в августе, - рассказали в администрации.

Как жильцы домов накрываются одеялом в холода, так и фасады зданий в ходе ремонта утеплили «одеялом» из специальных материалов. По подсчетам фонда, по региону к зиме обновятся 253 фасада, из них 196 утеплят.

Кстати, уходить после горячей поры подготовки к зиме в отпуск специалисты фонда не планируют: еще летом началась разработка проектов для капремонтов 2023 года, а значит, специалисты продолжат готовиться к другой зиме - той, что начнется в декабре 2023 года.

А В ЭТО ВРЕМЯ

На дороги выйдут 500 спецмашин

Деревья только начали желтеть, а дорожники Ленобласти уже готовы сражаться со снегопадами и сугробами. Рассчитывать, что переход между сезонами будет степенным и мягким, лучше не стоит - погода может повести себя, как вздумается. Учитывая быстрое похолодание, вполне возможно, что снег обрушится на регион раньше обычного.

К борьбе с осадками в области планируют привлечь комбинированные дорожные машины, которые умело работают с песко-соляной смесью и солевым раствором. Растворы, уточнили в пресс-службе комитета по строительству и ЖКХ, особенно эффективны в капризную погоду, когда за день температура несколько раз пересекает рубеж 0 градусов.

- Для обслуживания региональных трасс (а их протяженность составляет 9,3 тысячи километров) приобретается в лизинг 26 комбинированных машин, 5 автогрейдеров, 2 экскаватора-погрузчика и 4 простых погрузчика. Таким образом, в общей сложности на зимних трассах будет работать порядка 500 спецмашин, - рассказали в ведомстве.

Все четырехколесные помощники родом из России и Беларуси - КаМАЗы и МАЗы. Не обойдется регион и без человеческих помощников: зимой на уборку региональных дорог привлекут около 600 специалистов ручного труда.

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«Ленавтодор» - прием заявок об уборке региональных трасс от снега: 8 (812) 251-42-84.

ВАЖНО!

Периодическое протапливание запустили во всех 17 районах и Сосновом Бору.

Готовность к отопительному сезону более 98%.