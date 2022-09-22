530 лет Ивангородской крепости: Хор в 200 голосов, фейерверк и шествие во главе с Иваном Третьим

Ивангородская крепость была основана в 1492 году. Фото: Музейное агентство Ленобласти

Лето в Ивангороде прошло под знаком большого юбилея: 530 лет назад на правом берегу реки Нарвы князь Иван Третий заложил крепость. Величественное сооружение, которое почти полностью сохранилось до наших дней, стало началом нынешнего города. Его день рождения обычно отмечают в последнюю субботу июля, но в этом году масштабные празднования длились всю вторую половину лета.

Самый известный факт об Ивангороде - он стоит на границе с Эстонией. Город является самой западной точкой Ленобласти, и его приграничное положение не позволяет туристам свободно приезжать сюда в любое время. Однако на свой день рождения Ивангород пригласил всех желающих: на III хоровой фестиваль Ленинградской области, который состоялся в последние выходные лета на территории крепости, можно было свободно попасть по приобретенному билету.

Гвоздем программы фестиваля стала постановка по мотивам произведений Мусоргского и Римского-Корсакова, которая обратила зрителей и к истории. Фото: Ивангородский музей-крепость

Сотни музыкантов и гостей, хор в 200 голосов, живой оркестр и оперные произведения - так звучал фестиваль в этом году. Гвоздем программы стала музыкальная постановка по мотивам произведений Мусоргского и Римского-Корсакова, которая обратила зрителей и к истории самой крепости.

Музыкальное мероприятие стало завершающей точкой юбилея. А вот основные празднества прошли в середине лета - с 16 по 21 июля. Ивангородцы участвовали в костюмированном торжественном шествии во главе с Иваном Третьим, Петром Великим и Екатериной Первой. Встречали Кубок города по футболу и болели за участников парусного фестиваля «Петровская потеха». Дети пробовали себя в квест-соревнованиях по спортивному ориентированию. По традиции прошло награждение лучших работников учреждений, организаций и предприятий города. И, конечно, не обошлось без праздничного концерта на территории самой Ивангородской крепости и фейерверка.

Ивангородцы охотно участвовали в костюмированных праздниках, устроенных в честь праздника. Фото: Ивангородский музей-крепость

- В этом году Ивангород с большим размахом отметил юбилей. У нас прошли самые разные мероприятия в разных локациях: в районе Парусинка, в Ивангородской крепости, на берегу реки Нарвы. Это были действительно большие культурные и спортивные события для всех ивангородцев и гостей, которые смогли поучаствовать в празднике, - отметил глава администрации Ивангорода Александр Соснин.

СПРАВКА «КП»

Ивангородская крепость была основана в 1492 году. В разгар Литовской войны Иван Третий заложил ее напротив немецкого города для защиты Новгородской земли от западных соседей. На другом берегу реки тогда стояла Нарвская крепость, ранее построенная датчанами. С тех пор вся история Ивангорода вплоть до настоящего времени связана с приграничным положением. Со времени появления крепость не раз переживала набеги шведов, а в Смутные времена Русь попрощалась с Ивангородом почти на сотню лет. Вновь присоединил его к России Петр Первый в 1704 году, во время Северной войны.

Кстати, крепость не сыграла больших ролей в боевых действиях. Возможно, именно поэтому она так хорошо сохранилась до наших дней. Она действительно поражает масштабом и архитектурной задумкой. Ее не раз перестраивали, но большая часть - это оригинальные сооружения XV - XVI веков (окончательный вид крепость приобрела в 1558 году).

Вся площадь укреплений занимает около восьми гектаров. Стены соединяют 11 башен. Высота самой масштабной - Воротной - составляет 24 метра.

КСТАТИ

От разрушения к расцвету

Самые большие потери крепость понесла во время Великой Отечественной войны. Ивангород был захвачен фашистами, которые развернули на его территории концлагерь для военнопленных. Освобожден город был 25 июля 1944 года, а перед отступлением немцы подорвали и разрушили шесть башен укрепления, крупные участки стен и внутренние постройки.

В 1980 году на территории крепости открылся музей. С тех пор здесь постепенно шли восстановительные работы. И сегодня мы можем увидеть целый архитектурно-исторический комплекс. Внутри древних стен стоят Никольская церковь, Успенский собор, пороховой ангар, арсенал, лазарет.

Основная музейная экспозиция рассказывает об истории крепости, Ивангорода и соседней Нарвы. Здесь можно увидеть образцы оружия, предметы быта, старинную обувь, одежду и другие находки, сделанные в стенах укрепления.

СОВЕТ ТУРИСТУ

Ивангород входит в пограничную зону, поэтому просто так попасть туда в качестве туриста не получится. Если вы житель Петербурга или Ленобласти, для самостоятельного путешествия нужно оформить специальный пропуск. Сделать это можно в Региональном пограничном управлении ФСБ по адресу: Шпалерная улица, 62. Оформить пропуск также можно через сайт Госуслуг (раздел «Выдача пропусков в пограничную зону»). Не забудьте взять паспорт!

Планировать самостоятельную поездку в Ивангород лучше минимум за месяц: изготовление документа может растянуться до 15 рабочих дней. Кстати, можно обратиться в Ивангородский музей - как правило, там туристам помогают с оформлением пропуска. А если вы едете в составе группы, то оформление пропусков нередко берет на себя турагентство.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Т-34 как ответ Эстонии

В августе в эстонском городе Нарва демонтировали советский памятник танку Т-34. В Ивангороде нашли, чем ответить соседу: 11 сентября, в День танкиста, перед погранпереходом торжественно открыли точную копию снесенного памятника. Танк Т-34 установили в честь героев Великой Отечественной войны, освобождавших Нарву от фашистских захватчиков летом 1944 года. Место тоже выбрали символичное - в этом районе и была прорвана оборона немецких войск.

По словам главы региона, открытие памятника сказало всему миру, что «фашизм и нацизм не пройдут». Фото: Администрация Ленобласти

- Эту историю не удастся переписать никогда. Из поколения в поколение мы передаем правду о войне, ее героях и защитниках Родины. Открытием этого памятника мы говорим, что фашизм и нацизм не пройдут и мы готовы стоять на защите рубежей нашей Родины, - отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.