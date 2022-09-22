Афиша Ленобласти с 21 сентября по 18 октября 2022 года: Проводим выходные в компании води и ижоры

В 47-м регионе живут три коренных малочисленных народа, число которых не превышает и двух тысяч человек. Фото: Дом дружбы Ленобласти

ПРАЗДНИКИ

МОНАСТЫРЬСКИЕ ОСЕНИНЫ

В День Рождества Богородицы Музей народов водской пятины проводит особенный праздник - «Монастырьские осенины». По традиции праздник начнется торжественным молебном на благословение. Далее запланированы увлекательная экскурсия по экспозиции музея, концертная программа от областных творческих коллективов и ремесленные мастер-классы. Все пришедшие смогут угоститься чаем из самовара и свежей ухой.

Кстати, недавно руководитель музея Валентина Бабкина получила губернаторский грант, и музей влился в программу событийного туризма Ленобласти.

Когда: 24 сентября.

Где: Музей народов водской пятины, Кингисепп, деревня Монастырьки.

Начало: 11:30.

Вход бесплатный.

ДЕНЬ КОРЕННЫХ НАРОДОВ

Волонтеры Центра коренных народов Ленинградской области представят программу «Дорогами овсяного медведя», в которой расскажут о традициях, вере и быте таких народов, как водь, ижора, вепсы, тихвинские карелы, ингерманландские финны. Гостям покажут сказку «Урчи и змей» на водском языке, проведут мастер-классы по изготовлению традиционной ижорской куклы, продемонстрируют игру на кантеле. Также будет действовать книжная выставка «Мы живем на одной земле».

Когда: 24 сентября.

Где: Лужская межпоселенческая библиотека, Луга, проспект Володарского, 13А.

Начало: 14:00.

Вход бесплатный.

ФЕСТИВАЛИ

КОНКУРС СОЛДАТСКОЙ ПЕСНИ

Межрегиональный фестиваль-конкурс солдатской и рекрутской песни «Наша слава - русская держава» ежегодно собирает вокалистов, инструменталистов-народников и фольклорные коллективы. Музыканты соревнуются в мастерстве и одновременно знакомят публику с этнографическим репертуаром и разнообразием традиционных песен. Кроме музыкальной программы, гостей ожидают мастер-классы и творческие мастерские, уличные гулянья с хороводами и кадрилью, народные игры и молодецкие забавы.

Когда: 15 октября.

Где: Городской дом культуры, Луга, проспект Кирова, 75.

Начало: 13:00.

Вход бесплатный.

КОНЦЕРТЫ

«ХРАНИ ОГОНЬ РОДНОГО ОЧАГА»

Мероприятие, посвященное 95-летию со дня основания поселка Шугозеро, пройдет в конце сентября. Публику ожидают по-семейному уютный и теплый концерт, ярмарка ремесел, декоративно-прикладного искусства и сельскохозяйственной продукции, а также народные гулянья и аттракционы на главной площади.

Когда: 24 сентября.

Где: Дом культуры, Тихвинский район, Шугозеро, Советская улица, 42.

Начало: 14:00.

Вход бесплатный.

СПЕКТАКЛИ

«КРАСАВЕЦ МУЖЧИНА»

Петербургский театр «На Литейном» покажет в Ленобласти премьеру комедии по пьесе Островского. По сюжету Зоя беззаветно любит мужа Аполлона Окоемова, в то время как он ведет двойную жизнь и проматывает ее состояние. Вполне ожидаемо он приходит к черте, за которой только катастрофа, и лишь Зоя может дать ему надежду на искупление и прощение.

Премьеру комедии по пьесе Островского покажут в Киришах. Фото: Театр «На Литейном»

Режиссер Сергей Грицай создал постановку, в которой трагедия и комедия находятся в постоянном сопоставлении, а концовка открыта для размышлений. В спектакле заняты: Сергей Якушев, Дарина Одинцова, Татьяна Тузова, Александр Майоров и заслуженный артист России Александр Рязанцев.

Когда: 11 октября.

Где: ДК «Кинеф», Кириши, Советская улица, 16.

Начало: 19:00.

Цена билетов: 400-700 рублей.

«ЧУДАКИ»

Театральный проект «Русская классика на сцене» привезет в Гатчину комедийную постановку по пьесе Максима Горького. По сюжету писатель Мастаков и его жена Елена живут в своеобразном, почти чеховском мире. Герой погружен в размышления, как привести человечество к процветанию, и попутно изменяет жене при первой же возможности. Она терпит все это ради того, чтобы муж не растратил творческий потенциал. Закономерно их маленький мир приходит к кризису, над которым интеллектуальный зритель сможет вдоволь посмеяться.

Режиссер - Наталия Тарыничева. В ролях: Юлия Шубарева, Полина Воронова, Никандр Кирьянов, Андрей Смелов, Александр Черкашин, Евгений Сиротин.

Когда: 15 октября.

Где: Гатчинский дом культуры, Гатчина, Железнодорожная улица, 45/8.

Начало: 18:00.

Цена билетов: 500-1300 рублей.

ВЫСТАВКИ

ДВЕ ЦЕРКВИ СТАРОЙ ЛАДОГИ

Интерьер церкви Святого Георгия - одного из немногих творений прошлого, которое являет собой завершенное единство традиций византийского и новгородского каменного храмового зодчества, хранит почти 150 квадратных метров фресок XII века, с том числе храмовый образ «Чудо святого Георгия о змие». При допустимой температуре и влажности посетители могут увидеть художественные реликвии. В остальное время в соседней деревянной церкви Дмитрия Солунского можно посетить экспозицию с образцами строительного материала, фото сохранившихся фресок и фрагментами настенной живописи, собранными в ходе работ Староладожской археологической экспедиции.

Храм святого Георгия хранит почти 150 квадратных метров фресок XII века. Фото: Олег ЗОЛОТО

Когда: до конца октября.

Где: церкви Святых Дмитрия Солунского и Георгия, Старая Ладога, Волховский проспект, 36А.

Режим работы: с 09:00 до 17:00.

Цена билетов: от 50 рублей.

«ОХОТА - СТРАСТЬ И РАЗВЛЕЧЕНИЕ»

Выставочный центр «Эрмитаж-Выборг» приглашает познакомиться с коллекцией картин, украшений, посуды, старинным оружием и утвари с охотничьими сценами. Около двухсот экспонатов из эрмитажной коллекции раскрывают особенную эстетику охоты как культурно-исторического явления.

Выставка разделена на две части - наполненную аллегориями и мифологическими образами художественную и историко-прикладную, знакомящую с развитием оружейного дела и богатым собранием охотничьих трофеев. Здесь можно увидеть вещи, купленные Петром Первым у аптекаря Альберта Себы в Голландии. Среди экспонатов рожки серны и клыки кабана. Внимание привлекут и шкуры медведя, рыси, барсука, волка и росомахи.

Когда: по 20 октября.

Где: выставочный центр «Эрмитаж-Выборг», Выборг, улица Ладанова, 1.

Режим работы: с 10:00 до 18:00.

Цена билетов: 100-350 рублей.