Льготы по ЖКХ, выплата МРОТа и места в детсадах: Власти Ленобласти рассказали, как поддержат попавших под мобилизацию призывников

Власти Ленобласти пообещали помощь семьям мобилизованных. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Первое заседание комиссии по частичной мобилизации провели в Ленинградской области 22 сентября. Его, как и саму комиссию, возглавил губернатор Александр Дрозденко. В здании правительства также собрались члены областной администрации и главный военком региона.

- В ходе заседания были определены первоочередные задачи для обеспечения Ленобластью выполнения указа президента РФ о частичной мобилизации, - сообщает пресс-служба регионального правительства.

Главной задачей для местных властей губернатор назвал создание мер поддержки для семей призывников. Их дети получат места в детсадах и школах вне очереди, а также будут зачислены в училища и вузы по квоте.

Также мобилизованным предоставят льготу по оплате услуг ЖКХ. За ними обещают сохранить рабочее место. Также власти рассматривают вопрос о разовой выплате в размере 1 МРОТ (15 279 рублей).

- Основная задача, чтобы наши ребята, которые будут находиться на территории Донбасса, понимали, что их близкие и родные не одиноки, их поддерживают и помогают, - отметил губернатор. - Мы все хотим, чтобы быстрее наступили мир и стабильность, но сегодня за мир и стабильность надо бороться.

По его словам, нынешний этап частичной мобилизации продлится в Ленобласти месяц.

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