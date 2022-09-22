Самые опасные грибы в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Простые способы отличить поганку от съедобных

Грибной гид Антон Трофимов рассказал, какие ядовитые грибы водятся в Петербурге и Ленобласти. Фото: vk.com/grib_spb

Грибной сезон по всей России – в самом разгаре. Почти до конца осени любители тихой охоты будут выезжать на выходные в леса с корзинками и ножичками. Загораются полезным хобби и грибные дилетанты, которые знают о мухоморах и боровиках едва ли не одни названия. «Комсомолка» вместе с грибным гидом Антоном Трофимовым подготовила для новичков памятку о том, какие ядовитые грибы водятся в Петербурге и Ленобласти и как отличить их от съедобных.

Мухомор вонючий

Номер один среди грибных злодеев Ленинградской области. Стройный белоснежный гриб с глянцевой шляпкой и тонкой «юбочкой» на ножке, который по молодости держит шляпку конусом и пахнет хлором, а в старости раскрывает шляпку тарелочкой и благоухает немытыми тряпками. Достаточно одного кусочка, чтобы человек погиб – симптомы отравления проявятся только спустя несколько часов. Мухомором вонючим возможно сильно отравиться, даже просто подержав его в руках.

Мухомор вонючий. Фото: vk.com/grib_spb

Мухомор немного похож на съедобный гриб-колпак, но колпак отличаются мучнистым налетом на шляпке и коричневыми пластинками. У мухоморов эти пластинки всегда белые.

Бледная поганка

Королева среди всех смертельно ядовитых грибов, к счастью, почти не водится в Ленобласти. Поганка любит компанию дубов и тополей, а в области таких лесов практически нет. Так что поганка в душе москвичка – селится поближе к российской столице. В нашем же регионе она считается краснокнижной и встречается крайне редко.

Бледная поганка. Фото: vk.com/grib_spb

Глянцевая шляпка у поганки противного светло-болотного цвета, на ножке красуется юбочка. Поганка обманчиво приятна на вкус, но симптомы отравления проявит так поздно, что спасти человека уже не получится.

Свинушка (свинуха) тонкая

Опасная сестрица свинушки толстой – съедобного гриба с толстой и как будто бархатной ножкой. Свинушку тонкую россияне знают в лицо, но… любят. Удивительно, но гриб, признанный ядовитым несколько десятилетий назад, все еще уплетают за обе щеки. Главный аргумент поклонников опасной свинушки – «бабушка моя ела и прожила сто лет». Свинушку действительно ценили за вкус и массово закатывали в банки с укропом и лаврушкой.

Ложные опята. Фото: vk.com/grib_spb

Но в этих грибах содержится мускарин, токсическое вещество, которое не поддается никакой термической обработке, а значит просто накапливается в организме. Со временем этот накопительный эффект перерастает в тяжелые болезни. От одной дегустации свинушки с вами, конечно, ничего не случится, но увлекаться этим грибом нельзя.

Кстати, тонкие свинухи, в отличие от своих толстых сестриц, встречаются даже на газонах в черте города.

Строчок осенний

Необычный гриб, похожий на скомканную коричневую бумажку, появляется в лесах Ленобласти поздней осенью. Некоторых грибников отталкивает его странная внешность, а некоторых эти смятые футуристичные шляпки наоборот притягивают.

Энтолома весенняя. Фото: vk.com/grib_spb

Такой запоминающий экземпляр для корзинки! Только вот очаровываться этой диковинкой опасно – гриб смертельно ядовит в сыром виде. В отваренном виде все-таки не убьет, но начнет действовать как свинушка тонкая – накапливать в организме токсины. Рано или поздно от блюд со строчком начнутся серьезные проблемы с внутренними органами.

Галерина окаймленная

Эти миниатюрные светло-коричневые грибочки на длинных ножках растут на пнях и покрытых мхом корягах. Если съесть 25 таких симпатичных малышей, можно лишиться жизни. Яд в галерине такой же беспощадный к человеку, как в бледной поганке и мухоморе вонючем. Галерина опасна тем, что очень похожа на безопасный летний опенок, который растет с мая по конец осеннего сезона. Однако различия между этими грибами есть: у галерины нет «юбочки», присущей опятам, а гладкие ножки покрыты белесым налетом. Кроме того, галерина чаще всего растет поодиночке, тогда как опята – обильными гроздьями.

Мухомор пантерный

Гриб с эпатажным названием ничего общего с пантерой, конечно, не имеет: толстая ножка, шляпка кофейного цвета и белая неровная «сыпь» на ней. Пантерный мухомор очень похож на красный, только шляпка совсем не яркая. Этот гриб не доводит до летального исхода, но может обеспечить отравление и галлюцинации.

Мухомор пантерный. Фото: vk.com/grib_spb

Пантерный мухомор часто путают с его серо-розовым братом, абсолютно съедобным даже в сыром виде. Серо-розовый мухомор можно отличить по красноватой ножке и бежевым пятнышкам на шляпке.

Паутинники

Эти грибы Антон Трофимов не рекомендует употреблять вообще как род, хотя триумфальный и браслетчатый паутинники считаются съедобными. Вещество ореланин, содержащееся в ядовитых экземплярах, негативно воздействует на печень и смертельно ядовито. Паутинники нечасто привлекают внимание грибников – выглядят невзрачно и довольно мелкие. Ленинградцев и петербуржцев, смеется грибной гид, спасает тяга к красоте: охотничий радар настроен на классические благородные грибы, красиво нарисованные в книжках.

Паутинники. Фото: vk.com/grib_spb

Встретиться в лесу могут и фиолетовые паутинники. Они неядовиты, но крайне редки и занесены в Красную книгу.

Энтолома весенняя

Тонкий маленький грибок на худой ножке и в узкой шляпке неприятного коричневого цвета смертельно ядовит. Энтолома захватывает леса Ленобласти в мае, и это спасает ранних грибников: кроме энтоломы в это время в лесах почти ничего не водится. А значит ядовитый гриб остается без внимания.

Энтолома весенняя. Фото: vk.com/grib_spb

Лепиоты

Это род грибов, которые не рискуют собирать даже бывалые тихие охотники. Ядовитые лепиоты мало отличаются от съедобных, но при этом могут насмерть отравить своими токсинами. По словам Антона Трофимова, рядом с ядовитыми лепиотами опасно даже дышать. Часто лепиоты путают с грибами-зонтиками, съедобными пестрым и краснеющим.

Лепиоты. Фото: vk.com/grib_spb

Отличить их можно только по размеру: зонтики крупнее. Сами лепиоты – невзрачного бежевого цвета, на слабой ножке и не очень мясистые.

Ложные опята

Фальшивых опят в лесах водится много. Однако серо-пластинчатый опенок съедобен, а вот кирпично-красный и серно-желтый опенок – нет. Оба вида несмертельно ядовиты, но расстройство желудка обеспечат. Запомните, что у ложных опят шляпки ярче, чем у классических, а запах более землистый, нежели грибной.

Ложные опята. Фото: vk.com/grib_spb

Также обычные опята бурно растут объемными гроздьями, а ложные – редкими компаниями.

СОВЕТЫ БЫВАЛОГО

Антон Трофимов, грибной гид:

- Идеальный набор для новичка – лисички, белый гриб (боровик), подберезовики, подосиновики. Эти грибы практически ни с чем не спутать, они вкусные и безопасные. В остальном нужно запомнить: все грибы с «губкой» под шляпкой – съедобные. Кроме горького желчного гриба. Определить его можно, попробовав «губку» языком: если горчит, выбрасывайте гриб, иначе испортит блюдо. Но ни в коем случае не пробуйте на язык грибы с пластинками под шляпкой, это может быть опасно!

Также в Ленобласти съедобны абсолютно все млечники – грибы, при надломе у которых образуются капельки «молочка». Горькушки, рыжики требуют предварительного вымачивания и отлично подходят для засолки. Остальные грибы годятся для зажарки, засушки или супа, - отмечает Трофимов.

Важнейшее правило, которое на всю жизнь запомнили все бывалые грибники в начале своего «профессионального» пути: не знаешь гриб – не бери. Лучше уж выйти из леса с полупустой корзинкой подберезовиков, чем от обиды набрать опасных свинушек.

ГРИБНЫЕ МИФЫ

Ядовитые грибы необязательно плохо пахнут – большинство опасных грибов пахнут, собственно, грибами. Отличается в этом плане уже упомянутый мухомор вонючий.

Ядовитые грибы необязательно синеют на срезе. Окрашиваться в цвет индиго умеют безопасные подберезовики или редкие грибы синяки – это просто процесс окисления, а не признак наличия яда.

Ядовитые грибы не будут окрашивать в черный или синий цвет луковицу или серебряную ложку при отваре. Опять же в дело вступают обыкновенные химические процессы.

ПОЙДЕМ ПО ЯГОДЫ

Конечно, грибные вылазки в лес сопровождаются еще и ягодным уловом. Как тут пройдешь мимо поляны с черникой или канавки с брусникой? Ягоды Ленобласти, в основном, всем знакомые и абсолютно безопасные: малина, брусника, черника, морошка, земляника. Но все-таки тройка злодеев в наших лесах водится, предупреждает Роспотребнадзор.

Ягоды ландыша

Ягоды ландыша. Фото: vk.com/grib_spb

Ароматные белые цветки-колокольчики, воспетые в песне про привет первого мая, в июне передают эстафету ягодам. Ярко-коралловые бусинки очень ядовиты. До летального исхода плоды доведут, если съесть сразу несколько ягод, а дегустация одной обеспечит сильнейшую рвоту, диарею, помутнение сознания. Эти приземистые кустики с веточками из 5-8 ягод лучше обходить стороной.

Волчье лыко или волчеягодник

В Ленобласти эта красная красавица – нечастый гость. Однако желание попробовать ее на язык может закончиться ужасным отравлением. Оно начнется с обильного слюноотделения, диареи, слабости, а перерасти может в сердечные боли. Смертельная доза – пять ягод. Волчеягодник растет густой гроздью на стебле, который увенчивается хохолком из листьев на манер пальмы.

Волчье лыко или волчеягодник. Фото: vk.com/grib_spb

Вороний глаз

Запоминающаяся ягода, которую сложно с чем-то спутать. Крупная черно-синяя ягодка сидит на одном стебле в окружении четырех округлых листьев, растет как настоящая эгоистка – в полном одиночестве. Один кустик – одна ягода. Тянуть в рот ее не стоит, она смертельно опасна. Сильное отравление начинается с тошноты, пересохших слизистых, затрудненного дыхания и даже болей в сердце.