Петербургская филармония откроет сезон в день рождения Дмитрия Шостаковича

Фото: Stas Levshin/Предоставлено филармонией

Петербургская филармония традиционно открывает концертный сезон в день рождения Дмитрия Шостаковича – композитора, чье имя с гордостью носит. 25 сентября на сцене Большого зала – Заслуженный коллектив России академический симфонический оркестр филармонии под управлением главного дирижера, народного артиста России Николая Алексеева, солист – один из лучших молодых российских виолончелистов Александр Рамм. По традиции в программе – музыка Дмитрия Шостаковича: сезон откроется исполнением его Праздничной увертюры и Первого виолончельного концерта, во втором отделении прозвучит Пятая симфония Прокофьева.

27 сентября свой сезон откроет Академический симфонический оркестр филармонии: под управлением Николая Алексеева прозвучит Шестая симфония Шостаковича. В программе первого отделения – Увертюра «Леонора» № 3 и Первый фортепианный концерт Бетховена, солистка – выдающаяся пианистка Елизавета Леонская.

В новом сезоне после двухлетнего перерыва, вызванного пандемией и, как ее следствием, затрудненностью долгосрочного планирования, Большой зал филармонии возобновляет абонементы. Всего их восемь: шесть вечерних и два дневных.

На декабрь запланированы события XXII Международного зимнего фестиваля «Площадь Искусств», который в этом году будет посвящен 140-летию Заслуженного коллектива России. В марте-апреле 2023 года Петербургская филармония планирует проведение фестиваля, посвященного Творчеству Сергея Рахманинова.

Важное место в филармонической афише займет музыка современных композиторов: Гласса, Сергея Слонимского и Владислава Успенского, а также петербургская премьера сочинения Софьи Губайдуллиной.