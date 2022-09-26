ТОП-6 полезных привычек, которые помогут снизить риск развития рака

Онколог, проктолог, хирург, врач высшей категории «СМ-Клиника» Владимир Сенько. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Рак – не приговор», - эту фразу в последнее время мы все чаще встречаем в прессе и слышим по телевизору. Медицина действительно не стоит на месте: принципы онкологической терапии совершенствуются из года в год, появляются новые методики лечения. И все же многое по-прежнему зависит и от нас самих. Как обезопасить себя от развития рака и как себя вести, если онкологию уже диагностировали? ТОП-6 советов от онколога, главного хирурга «СМ-Клиника» в Санкт-Петербурге Владимира Сенько.

ОБСЛЕДОВАНИЯ, ОБСЛЕДОВАНИЯ И ЕЩЕ РАЗ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Благодаря прогрессу в медицине рак действительно перестал быть приговором, но лишь при одном условии – если заболевание удалось обнаружить на первой или второй стадиях. Однако здесь мы сталкиваемся с главным коварством онкологии: на начальных этапах она практически не имеет видимых проявлений. Поэтому первым и главным шагом в предупреждении рака должны стать профилактические обследования. К основным методам лабораторной диагностики относятся:

- Колоноскопия и ФГДС (фиброгастродуоденоскопия)

- УЗИ молочных желез

- УЗИ малого таза, цитологическое исследование шейки матки и анализ на вирус папилломы человека – шейка матки

- Анализ крови ПСА (простатоспецифический антиген) – простата

- Рентгенография органов грудной клетки – легкие

Людям, чьи родственники ранее уже сталкивались с онкологией, проходить эти обследования стоит с 35 – 40 лет. Всем остальным – с 45-50 лет.

ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ РАКА: И ТАКОЕ ВОЗМОЖНО

Рак шейки матки входит в пятерку наиболее распространенных видов рака среди женщин во всем мире. В 95% случаев его провоцирует вирус папилломы человека или ВПЧ. Внешне он выражается в виде различных бородавок и папиллом на коже и слизистых, но отдельные его разновидности также являются онкогенными. Чаще всего ВПЧ передается половым путем, но заразиться можно и просто через бытовой контакт с носителем.

Наиболее эффективным способом профилактики ВПЧ сегодня является вакцинация. Прививку рекомендуется делать не только девочкам, но и мальчикам, причем желательно до начала половой жизни. Впрочем, пройти вакцинацию можно и во взрослом возрасте. Согласно последним исследованиям, вакцины от ВПЧ показывают высокую результативность вплоть до 45 лет.

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ – НАШЕ ВСЕ

Здоровый образ жизни, безусловно, не дает полной защиты от развития онкологии. Среди людей с раком легкого есть и те, кто за свою жизнь не выкурил ни одной сигареты. Тем не менее, отказ от вредных привычек действительно снижает риски болезни. Прежде всего, речь о курении и алкоголе. Табак и спиртное повышают шансы на развитие самых разных видов онкологии. Так, курение увеличивает риски возникновения рака не только легких, но и пищевода, желудка, поджелудочной железы, почки и мочевого пузыря. Аналогичный эффект на наше здоровье оказывает и регулярный прием спиртного. Это касается абсолютно любых алкогольных напитков вне зависимости от крепости.

Фото: photogenica.ru

СЛЕДИМ ЗА ФИГУРОЙ

Помимо отказа от вредных привычек необходимо обязательно следить за питанием и не допускать набора лишнего веса. Ожирение является научно доказанным фактором риска развития онкологии. Мужчины с избыточной массой тела больше подвержены развитию рака толстой кишки, почки, поджелудочной и щитовидной железы. Женщины помимо этих разновидностей онкологии чаще страдают раком эндометрия и молочной железы. Есть исследования, подтверждающие связь ожирения с развитием лейкемии, злокачественных опухолей кожи и костного мозга.

«ЧУВСТВУЮ СЕБЯ НЕ ОЧЕНЬ»: ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ ОТКЛАДЫВАТЬ ВИЗИТ К ВРАЧУ

Многим людям свойственно откладывать визит к врачу, даже если их что-то беспокоит. Некоторые умудряются игнорировать даже такие «тревожные звоночки», как кровь в кале или увеличение родинок на коже. А более общим симптомам рака и вовсе часто не предают значения, списывая их на другие проблемы со здоровьем. Осложняется ситуация тем, что на ранней стадии внешние проявления онкологии не имеют какой-либо яркой специфики. И все же врачи выделяют ряд признаков, которые должны насторожить. Это резкая потеря в весе без видимых причин, постоянная слабость, повышенная утомляемость и упадок сил, длительное повышение температуры тела в отсутствии простуды или вирусного заболевания. Стоит обращать внимание на низкий гемоглобин в крови и появление таких признаков анемии как бледность кожи, ломкость волос и ногтей. Как минимум, эти симптомы должны стать поводом для обращения к врачу и прохождения дополнительных обследований.

ЕСЛИ РАК УЖЕ ПОДТВЕРЖДЕН: ОТСТАВИТЬ ПАНИКУ – ДОВЕРИТЬСЯ СПЕЦИАЛИСТАМ

Повторюсь, на начальных стадиях рак очень хорошо поддается лечению. Но чтобы оно оказалось эффективным следует довериться врачам и, ни в коем случае не лечиться самостоятельно. Последовательность лечения онкологии в России и во всем мире подчиняется строгим протоколам. В разных странах эти стандарты могут несколько отличаться, но в целом соответствуют единому международному опыту. По сути это такой букварь, где все разложено по полочкам и имеет свои сроки.

Схемы лечения учитывают и индивидуальные факторы - наличие или отсутствие сопутствующих заболеваний, восприимчивость к различным препаратам и тд. Решение по каждому пациенту принимает не один врач, а онкологический консилиум, куда входят несколько специалистов: хирурги, онкологи, химиотерапевты, гематологи, радиологи. Совет назначает определенную схему лечения, и лучший выбор для пациента – довериться специалистам.

Не нужно думать, что врачи пытаются вас обделить тем или иным видом терапии или не хотят лечить должным образом. Не стоит опираться на примеры знакомых или родственников, и тем более не стоит обращаться к «народной медицине». Современные клинические рекомендации по работе с онкологическими пациентами – результат многолетней работы врачей и ученых, и они полностью нацелены на то, чтобы добиться максимального успеха в лечении.