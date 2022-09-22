Писатель Андрей Константинов о частичной мобилизации: «Мужчины не должны поддаваться панике»

Писатель и журналист Андрей Константинов считает, что контрактников отправят в места военных действий. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Второй день самой обсуждаемой темой в России остается объявленная президентом РФ Владимиром Путиным частичная мобилизация. Куда отправят 300 тысяч резервистов, что изменится после референдумов в ДНР и ЛНР и как себя вести в сложившейся ситуации? На эти и другие важные вопросы писатель и журналист Андрей Константинов ответил в программе «Токсичная среда» на Радио «Комсомольская правда в Петербурге» на волне 92,0 FM.

Резервисты: в тыл или на фронт

Была объявлена цифра - 300 тысяч резервистов. Мобилизационный ресурс при этом 25 миллионов. Понятное дело, все 25 миллионов не призовут. Будут обращать внимание на то, когда человек служил, ведь техника и нормативы изменились.

Призовут определенное количество людей разных специальностей, но на передовую они не отправятся. Они останутся в тылу, на тех местах, где сейчас контрактники. А вот контрактников отправят в места военных действий.

Давно пора так действовать. Пока я слышу серьезные заявления, серьезные указы. Какими-то военными обстоятельствами это не подкреплено.

Что изменят референдумы

Референдумы в ЛНР и ДНР изменят ситуацию. После них речь пойдет не о провозглашенных республиках, признанных нами, а о территориях Российской Федерации и гражданах страны. Тогда текущий гнет будет уничтожен.

Не важно, как отреагируют европейские соседи. Такое впечатление, что детдом разбомбили. Как сиротки стоят там с портфельчиками. Они и Крым не признают до сих пор.

Заставить их говорить можно только нашими военными успехами. И заодно, кому газ перекрыть, кому нефть: тем, кто плохо себя ведет. Я не поддерживаю тот факт, что мы продолжаем поставлять газ недружественным соседям из-за того, что контрактные обязательства не истекли. Но ничего, скоро газ закончится.

Без паники

После объявленной частичной мобилизации в интернете активно проталкивают идеи протестных митингов. Я считаю, это полная дурость. Люди паникуют, но в этой ситуации паниковать не стоит.

Мой сын сейчас учится на первом курсе магистратуры. Но месяц назад получил повестку. Явился в военкомат, чтобы пройти медкомиссию. Полтора часа там просидел. «Так ты учишься что ли? - спросили сына, посмотрев его документы. – Ну, учись тогда. После ноябрьских праздников приходи». На вопрос сына, пригласят ли его в военкомат в ноябре, прозвучал отрицательный ответ. Мол, ты пацан нормальный, сам придешь. Мне эту историю он рассказал спокойно, отнесся с юмором. Без паники.

Еще заметно, что все переживают, будут ли закрыты границы. Я думаю, этого не произойдет. В ближайшее время точно. 24 февраля тоже многие пытались сбежать, но потом вернулись. Я считаю, мужчины не должны поддаваться панике. Они должны вести себя по-мужски.

Программа «Токсичная среда» в эфире каждую среду в 20.00. Телефон прямого эфира 8 (812) 655-50-05.

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