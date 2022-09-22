140 рублей назвали обоснованной стоимостью проезда в транспорте Петербурга

Если бы не субсидии перевозчикам, проезд в транспорте стоил бы 140-150 рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Шокирующую цифру в минимум 140 рублей назвал вице-губернатор Алексей Корабельников, говоря о стоимости проезда в общественном транспорте Петербурга. Такую цену билета или жетона в метро он назвал экономически обоснованной. Ее бы платили горожане, не выделяй Смольный субсидии перевозчикам.

– Расходы перевозчиков растут даже быстрее, нежели индексация выплат. А уж если обновление подвижного состава заложить…, – объяснил Корабельников. – Экономически обоснованные тарифы за проезд, если посчитать, будут гораздо выше не то чтобы 60-70 рублей, а всех 140-150, - отметил вице-губернатор на нулевых, то есть предварительных слушаниях бюджета на 2023 год.

Но сейчас таких цен никто не допустит. В нынешний проект бюджета заложили повышение тарифов на проезд в общественном транспорте на 8,22 процента – на уровне инфляции. На аналогичном уровне власти индексируют и социальные выплаты горожанам.

То есть жетон метро в 2023 году будет стоить 70 рублей (сейчас 65), а разовый билет в автобус, троллейбус или трамвай - 65 (сейчас 60).

Впрочем, пока окончательно бюджет на следующий год не утвержден и может быть подкорректирован.В любую сторону.