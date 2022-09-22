В ЖК «Северная долина» появится новая школа на 1750 мест. Фото: пресс-служба «Главстрой Санкт-Петербург».

Компания «Главстрой Санкт-Петербург» продолжает возводить социальные объекты в ЖК «Северная долина» в Выборгском районе города. Уже сейчас компания приступила к строительству шестой по счету школе. Храм знаний откроет свои двери в третьем квартале 2024 года и будет одним из самых крупных в Северной столице.

В новую четырехэтажную школу, площадью 32 тыс. м² смогут ходить 1750 учеников - это 60 полных классов! Находиться она будет в квартале, ограниченном улицами Заречная, Шишкина, Федора Абрамова и Толубеевским проездом.

Там будет все для учебы и развития детей: лингафонные и мультимедийные кабинеты, два актовых зала, шахматный и компьютерный класс, библиотека с читальным залом, зоны для отдыха и общения детей. Примечательно, что ребята младших и старших классов учатся раздельно. Для детей с 1 по 4 класс предусмотрен даже свой отдельный вход. Для спортивных активностей предусмотрены 5 спортзалов, в которых можно будет заниматься гимнастикой, хореографией, фитнесом, аэробикой или ходить в один из двух залов с тренажерами.

После уроков ученики могут ходить в бассейн: 25х11 метров для спортивного плавания на 6 дорожек для старших и средних классов и 10х6 метров для младших. Раздевалки, душевые кабинки, туалеты, тренерские и технические кабинеты прилагаются.

Рядом со школой появится футбольное поле, а также специальная площадка для игр в волейбол и баскетбол. Будут там и места для прыжков в высоту и в длину, 3 круговые беговые дорожки, а также место для бега на короткие дистанции до 100 метров. Там же находятся зоны для занятий физкультурой, гимнастикой, подвижных игр и отдыха на свежем воздухе