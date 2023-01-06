В Петербург прибыл волшебный поезд Деда Мороза

Волшебный десант во главе с Дедушкой Морозом высадился на станции "Новый Петергоф". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Встречайте - прямиком из Великого Устюга в Петербурге остановился самый волшебный железнодорожный состав. Под номером «2023» на станцию «Новый Петергоф» прибыл поезд Деда Мороза. В Северной столице новогодний десант пробудет 6 и 7 января. На платформе посетителей ждет развлекательная программа со спектаклем.

Поезд пробудет в Петербурге 6 и 7 января. Фото: Ирина БЫСТРОВА

Главный волшебник страны путешествует по российским городам уже три месяца. Вместе с командой они выехали еще 22 октября и отправились по российским городам от Великого Устюга до Владивостока. Маршрут поезда пролегает через города БАМа и Транссиба, европейскую часть России, Сочи, Санкт-Петербург и Москву, предусматривает 200 остановок.

- Поезд Деда Мороза – это празднично оформленная передвижная резиденция, в составе которой приемная, вагоны для проведения игр и квестов, вагон-ресторан и вагон-лавка. Пассажиры этого поезда – сам Дед Мороз из Великого Устюга, Снегурочка из Костромы и сказочная команда - Тётушка Аушка, Дед Трескун, гном, кролики, тигр, снеговик и шуршик. Это творческий коллектив артистов и аниматоров, изображающих сказочных персонажей, - рассказали в пресс-службе РЖД.

Последней остановкой волшебного состава станет Карелия. Там же на станции Сортавала поезд останется в качестве экспозиции до следующей зимы.