Звездные символы 2023 года: поссорившиеся британцы Анастасии Волочковой и потерявшийся кот Алисы Вокс

Дмитрий Хрусталев получил кошку Кику в подарок. Фото: соцсети

Новый 2023-й год Черного кролика. Но не только, еще символом наступившего года является кот. Так что мы решили не обделять внимаем этих милых пушистиков. Да кто не любит мурлык? Любят их и российские звезды. Показываем и рассказываем, какие котики живут у представителей шоу-бизнеса.

ПОСЛЕ РАЗВОДА ОСТАВИЛ КОШКУ СЕБЕ

Кто бы мог подумать, что рок-музыкант и матершинник, а так любит котик. Перед милотой этих животных не смог устоять даже сам Сергей Шнуров. Еще в браке с Матильдой лидер группировки «Ленинград» обзавелся кошкой Василисой. Красотка бурманской породы стойко пережила не одну фотосессию для социальных сетей певца. И доказала, что именно она является самой главной женщиной артиста.

Сергей Шнуров и кошка Василиса. Фото: соцсети

При разводе Сергей Шнуров оставил Матильде огромную квартиру в центре Петербурга, но не кошку. Василису певец забрал с собой. Сейчас любимица живет в новом доме вместе с новой супругой создателя «Ленинграда» и новорожденным ребенком.

БРИТАНЦЫ БАЛЕРИНЫ

Волочкова прима-балерина хоть уже и бывшая, но до сих пор любит все шикарное. Если мужчины, то самые богатые и красивые, если вещи, то самые дорогие и брендовые, а если скандалы, то ярче, чем гром. И даже коты у Анастасии Волочковой с претензией на богатство и роскошь. Сейчас у нее их два.

У Анастасии Волочковой два породистых кота. Фото: соцсети

Риччи – породы золотистая британская шиншилла из элитного питомника. Купила питомца танцовщица пару лет назад и с тех пор души не чает. Коту позволено все, а в особняке звезды ему есть где разгуляться. Балерина любит своего кота также сильно, как и шпагаты. По крайней мере Риччи появляется в ее соцсетях также часто.

Осенью Волочкова взяла себе еще и кошечку той же породы по кличке Лилу. Подружить двух британцев у балерины не получилось. Ричи был расстроен, что у него появилась конкуренция, но драться не стал.

КИКА ДМИТРИЕВНА ХРУСТАЛЕВА

Дмитрий Хрусталев уверен, что его трехцветная кошка приносит ему удачу. Имя ей Кика Дмитриевна. Питомца подарили шоумену три года назад на одном из мероприятий, где он был ведущим.

- Это Кика Дмитриевна, моя боевая подруга, - объяснял Хрусталев. - Полноценный член семьи. Если не моя вторая половинка, то одна восьмая точно!

БОЯРСКАЯ ИСПОЛНИЛА СВОЮ МЕЧТУ

Среди кошатников пополнение. Лиза Боярская долго мечтала о кошке, но гастроли, театр, съемки в кино – все не позволяли. А в разгар пандемии взяла и исполнила свою мечту. Раньше ее роскошной квартире, где она живет вместе с сыном и мужем Максимом Матвеевым, уют добавляли только комнатные растения, теперь там поселилась кошечка. Дочь известного Д’Артаньяна завела себе золотистую британскую шиншиллу. Да, такую же породу как и у Анастасии Волочковой.

- Лилу, добро пожаловать в семью. Хотела именно кошечку, а то вокруг одни парни, вот теперь у меня душенька-подруженька, - хвасталась Боярская в своих соцсетях.

Лиза Боярская долго не решалась на кошку. Фото: соцсети

ГЛУХОЙ КОТ И КОТ-ПОТЕРЯШКА

Вот кто совершенно не верит в приметы, так это Алиса Вокс. У бывшей солистки «Ленинграда» живет черный кот по кличке Кот. Он у нее уже совсем взрослый, в этом году парню исполнилось аж 14 лет. Питомец совсем перестал слышать, но звездная хозяйка уверяет, что ее друг все понимает и читает команды по губам. Каждый год певица устраивает своему мурлыке Дни рождения с вкусняшками.

Еще у исполнительницы хита «На лабутенах» есть Бэкстер, он молодой и озорной. Своего любимца Вокс называет нежно Бака. Иногда он дает хорошенько понервничать. Однажды, непоседа удрал от звездной хозяйки при переезде.

Второй кот Алисы Вокс оглох от старости. Фото: соцсети

- Он когтем открыл запертую дверь и под покровом ночи просочился на улицу. Обнаружила это случайно, когда мы уже ложились спать. Через

секунду весь личный состав был поднят по тревоге, коты были пересчитаны и заперты по комнатам во избежание путаницы и новых потерь. Баки нигде не было. Полпервого ночи, папа дежурит на базе на случай, если Бака вдруг вернется, я в халате и тапочках с мокрой головой ношусь по поселку и шепотом зову Баку козырным «кушать-кушать-кушать», - делилась переживаниями певица.

Но спустя несколько часов поисков Баки сам пришел на крыльцо, грязный и голодный. С тех пор певица внимательнее следит за своим непоседливым котом.