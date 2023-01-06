«Обрадовать пока нечем»: Друг детства честно рассказал о состоянии здоровья Никиты Михалкова

Друг Никиты Михалкова опроверг слухи о переводе режиссера в ковидный стационар. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новости о госпитализации известного актера и режиссера Никиты Михалкова второй день тревожат россиян. В четверг, 5 января, пресс-секретарь народного артиста Ирина Мячина сообщила о том, что медики диагностировали у него грипп, поэтому 77-летний режиссер был доставлен в больницу. Друг детства Никиты Михалкова, художник и актер Александр Адабашьян рассказал spb.kp.ru, что на самом деле произошло с Никитой Михалковым, а также сообщил последние новости о его состоянии.

- Сегодня, 6 января, я уточнил последние новости о состоянии Никиты Михалкова, - поделился с spb.kp.ru Александр Адабашьян. – Обрадовать или огорчить пока нечем. Никита сейчас в больнице. Диагноза точного нет. Что-то ближе к простуде или гриппу. Температура слегка повышена. Он под постоянным наблюдением врачей. Никого внутрь не пускают, потому что введен карантин. Лучше сейчас его не дергать. Ему спокойнее лежать без этого всеобщего внимания.

Александр Адабашьян (справа) дружит с Никитой Михалковым с детства. Вместе они создавали много известных картин. Фото: книга Никиты Михалкова "Публичное одиночество"

Слухи о госпитализации в ковидный стационар Александр Адабашьян опроверг.

- Коронавируса нет, это точно. Это первое, что я спросил, о чем забеспокоился, - уверяет друг Никиты Михалкова. – Сразу же сделали тест. Ковида не обнаружили. Сейчас много вариантов простуды, гриппа с температурой, так что не надо удивляться. Но никаких трагических последствий для здоровья Никиты нет.

По словам Адабашьяна, до госпитализации Никита Сергеевич продолжал работать в своем московском драмтеатре. Их последний разговор состоялся 3 января.

- Он был на репетиции своей театральной академии. Отрабатывали некоторые отрывки пьес. На здоровье в тот момент не жаловался. Но через два дня Никита уже не отвечал, за него трубку брала помощница Ирина. Мне объяснили, что он просто почувствовал себя плохо и решил на всякий случай лечь в больницу.

Добавим, что сама пресс-секретарь Никиты Михалкова отказалась общаться с прессой. Сыновья и дочери Никиты Сергеевича тоже отказались комментировать ситуацию.

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