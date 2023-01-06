Погибшего в Амстердаме российского коллекционера Александра Левина опознали через 10 лет

Нидерландская полиция возобновила расследование дела только через восемь лет. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Нидерландах разгадали тайну тела, найденного в реке Эй в 2013 году. Им все-таки оказался пропавший без вести российский коллекционер Александр Левин. Власти Амстердама подтвердили, что это был он, сообщает издание NL Times.Страшную находку сделали 30 января 2013 года, однако все это время личность погибшего не могли установить. Полиция пришла к выводу, что мужчину убили. К раскрытию преступления они вернулись лишь спустя восемь лет и с помощью экспертиз смогли установить, что тело принадлежит 65-летнему Левину.

Отметим, Левин широко известен в петербургских кругах собирателей антиквариата. Коллекционер неоднократно попадал в поле зрения УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Одно из самых громких дел - дело о вывозе в Голландию «Большого нового морского атласа» Герарда ван Кейлена 1710 года, который когда-то принадлежал Петру Первому. В конце 90-х годов прошлого века оценочная стоимость составляла 100 тысяч долларов. Атлас был обнаружен таможенниками в аэропорту Амстердама.

Левин пытался доказать законность владения раритетом, но предоставил поддельные товарные чеки, возвращался в Голландию. Там установили факт мошенничества и посадили коллекционера на несколько месяцев в местную тюрьму.

Александр Левин ни раз попадал в поле зрения ФСБ. Фото: tomsk.sledcom.ru

В 2001 году арт-дилера приговорили к четырем годам тюрьмы уже в России за контрабанду. В его квартире на Караванной улице нашли тайник из десяток икон. Три из них были переданы Русскому музею, 29 икон передали на хранение РПЦ. В 2013 году он вылетел в Испанию с пересадкой в Амстердаме. Затем его следы теряются. В конце января полиция обнаружила тело мужчины, завернутое в синий пластиковый пакет.

Нидерландская полиция в настоящее время не контактирует с властями России из-за конфликта на Украине. Правоохранители рассчитывают, что после обнародования имени Левина члены его семьи сами свяжутся с ними.