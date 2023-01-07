Машина пробила ограждение набережной и вылетела в Фонтанку в центре Петербурга

Автомобиль вылетел в реку Фонтанку в центре Петербурга Фото: СОЦСЕТИ

Жесткая авария произошла в центре Санкт-Петербурга. На заснеженной и скользкой дороге потерял управление водитель легковушки, да так, что машину выкинуло с дороги прямиком в реку Фонтанку. По пути автомобиль выбил целую секцию ограждения набережной. Об этом инциденте утром 7 января 2023 года очевидцы рассказали в социальной сети.

- Водитель не справился с управлением, пробил ограждение и вылетел на Фонтанку у Обуховского сквера, - рассказали свидетели аварии.

Машина чудом не ушла под лед Фото: СОЦСЕТИ

Автомобилисту повезло. Несмотря на то, что под самый Новый год в Петербурге была оттепель, лед на реке оказался очень крепким и машина осталась лежать на поверхности.

Водитель машины остался цел. Пострадал ли, очевидцы не уточняют. Сообщается, что в момент аварии автомобилисты был трезвый, сейчас находится в шоковом состоянии.

На данный момент на месте работают все службы: медики, ДПС и МЧС. К набережной Фонтанки пригнали автокран, чтобы поднять машину со льда.