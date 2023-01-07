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Звезды7 января 2023 12:56

Встал ногами на крест: Сбежавший из России солист группы Little Big вывел из себя поклонников богохульной выходкой в Рождество

Поклонники осудили Илью Прусикина за видео, где он катается на кресте, как на скейтборде
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
В соцсетях разразился скандал из-за видео солиста Little Big Ильи Прусикина, катаюещегося на кресте

В соцсетях разразился скандал из-за видео солиста Little Big Ильи Прусикина, катаюещегося на кресте

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Солист группы Little Big Илья Прусикин, который более полугода назад сбежал из России в США, решил привлечь к себе внимание. Сделал он это на православное Рождество - 7 января 2023 года на своей странице в социальной сети музыкант опубликовал видео, которым буквально вывел из себя своих поклонников. После чего многие даже заявили, что отписываются от Ильи. Так, Прусикин снял видео, на котором катается на рампе, но вместе скейтборда под ногами у него крест, а сам он одет в черное с колораткой на воротничке.

Безусловно, внимание таким образом Прусикин привлек, однако навлек на себя волну критики и хэйта со стороны поклонников:

- Я не религиозный, но всему есть предел. Этот ролик за гранью.

- Просто надо уважать других, вот и все. Никто никого не заставляет верить в Бога. Но людям, кто верит, увидеть такое в Рождество неприятно.

- Никому стали не нужны, вот и пытаются хотя бы так внимание привлечь. Жалкие.

Другие же пользователи соцсети саркастично "похвалили" Илью за видео и предложили в следующий раз использовать вместо креста полумесяц или постоять на голове своей матери.

Напомним, что двое участников петербургской группы Little Big Илья Прусикин и Соня Таюрская уехали из России в Лос-Анджелес в июне 2022 года.

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