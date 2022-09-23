Императорскими шагами. Как будет выглядеть пешеходная тропа «Путь Петра» на Петроградке

Пешеходная территория «Путь Петра» появится в Петербурге в ноябре 2022 года. Источник фото: ГПСК Возрождение

На ноябрь петербуржцы могут запланировать новую прогулку – на Петроградской стороне откроется пешеходная территория «Путь Петра». Императорская тропа проляжет от Петроградской набережной до Александровского парка. Именно тут, поговаривают создатели маршрута, размашистыми шагами прошел великий государь незадолго до того, как отдать указ о возведении города.

- Согласно легенде, Петр I пришвартовался к берегу Невы, прошел до Заячьего острова, осмотрел его и решил – «Здесь быть городу!», - рассказали в районной администрации.

Все экспонаты сопровождаются информационными щитами. Источник фото: ГПСК Возрождение

Маршрут представит собой гранитную дорогу с интересными деталями – в плиты вделают три так называемых медальона. Первый – с изображением скрещенных пушек, в качестве символа литейного мастерства Петербурга. Второй – с якорем, означающим зарождение флота. И третий – с компасом, символизирующим путь императора. Пожалуй, «пушечный» медальон будет самым заметным, он расположится посередине бульвара на Петровской набережной, а участок вокруг него украсят четыре репродукции мортиры (пушки) в натуральную величину.

«Пушечный» медальон будет самым заметным. Источник фото: ГПСК Возрождение

Среди других любопытных экспонатов – чугунная модель Петропавловской крепости и вмонтированные в асфальт буквы гражданского шрифта. Его одновременно с гражданской азбукой государь ввел в 1708 году для печати светских изданий. Это была реформа русского алфавита, и современные петербуржцы смогут рассмотреть буквы, которые были в новинку тогдашним людям.

Ростомер с изображением Петра Великого. Источник фото: ГПСК Возрождение

Еще два экспоната явно станут всеобщими любимцами, поскольку дадут сравнить себя с императором. На тропе гуляющим встретится ростомер с изображением Петра Великого, а государь был, на минуточку, ростом 2 метра 4 сантиметра! А самые внимательные и смотрящие под ноги найдут бронзовые следы Петра и попробуют шагнуть так же широко, как государь. Между отпечатками царевой обуви – аж 84 сантиметра.

Всю тропу можно считать неплохой площадкой для короткой образовательной прогулки – все попадающиеся на пути экспонаты сопровождаются информационными щитами. Дорогу украсят фонарями, характерными для той эпохи.

Между отпечатками царевой обуви – 84 сантиметра. Источник фото: ГПСК Возрождение

Экскурсионный маршрут по тропе в укороченном виде открылся еще в июне, а вот маршрут предстанет во всей своей красе только в следующем году.

- Ремонт объекта разделен на этапы, часть этапов уже открыта. Основные этапы сдадут в ноябре 2022. Оставшиеся - ко Дню города 2023, - разъяснили «КП» в пресс-службе АО «Возрождение», которое занимается объектом.

Прогуляться по тропе получиться уже в ноябре, но к городскому празднику создатели хотят еще благоустроить территорию у Домика Петра на Петровской набережной и вдоль Кронверкской протоки, разлившейся по Александровскому саду.