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Общество23 сентября 2022 9:06

На время 1,5-летнего капремонта метро «Чернышевская» в центре Петербурге пустят дополнительные автобусы

Станция закроется для пассажиров уже 25 октября, а откроется только в мае 2024-го
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
"Чернышевскую "закроют на ремонт на полтора года.

"Чернышевскую "закроют на ремонт на полтора года.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Дополнительные автобусы возьмут на себя транспортную нагрузку, которая вырастет из-за закрытия на капитальный ремонт станции метро «Чернышевская», Уже 25 октября она закроет двери для пассажиров. А откроется только через полтора года, в мае 2024-го.

- На период ремонтных работ перевозка пассажиров будет организована наземным общественным транспортом. Для этого Комитет по транспорту изменит движение трех автобусных маршрутов и введет еще один дополнительный временный, - сообщает пресс-служба комитета.

Автобус № 21 продлят от станции метро «Чернышевская» станции метро «Площадь Ленина»; автобус № 136 будет курсировать от «Чернышевской» до метро «Площадь Восстания»; автобус № 169А от той же «Чернышевской» до «Площади Восстания» с разворотом на Кузнечном переулке.

Также Комтранс запустит временный автобусный маршрут № 136М: от станции метро «Чернышевская» по улице Восстания, улице Жуковского, Лиговскому проспекту до метро «Площадь Восстания». Обратно по Невскому проспекту, улицам: Маяковского, Жуковского, Восстания, Рылеева, Радищева, Кирочной до остановки станция метро «Чернышевская».

Отметим, что в ходе капремонта три эскалатора «Чернышевской» отслужившие свой срок будут заменены на новые. Причем, как на «Технологическом институте», вместо трех установят четыре подъемных механизма.

Вход и внутреннюю часть вестибюля переделают, в том числе с учетом потребностей маломобильных пассажиров. А вот узнаваемый фасад с витражом оставят прежним, но приведут в порядок.

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