Стационарные камеры сократили аварийность на дорогах Петербурга почти в два раза

К концу года на дорогах Петербурга уже будет 900 камер. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге с каждым годом становится все больше камер нарушений ПДД. Буквально на днях в городе поставили еще 150 комплексов, фиксирующих превышение скорости на дороге. Столько же планируют установить в ближайшие четыре месяца. Таким образом, к началу 2023 года в городе за лихачами будут присматривать 900 устройств.

- Эти камеры будут установлены на аварийно-опасных участках, которые определяются в ГИБДД, а не нашим комитетом, - пояснили в пресс-службе комитета по информатизации и связи. - Мы планируем установку камер скорости еще и в 2023 году, но сказать о количестве, пока не можем. Специалисты будут решать этот вопрос по итогам года.

Эксперты в свою очередь уверяют, что в Северной столицы нет ни одной камеры, которую «воткнули» необоснованно. В основном это улицы, где часто происходят ДТП. Так, например, съезд с моста Александра Невского, где водители, поворачивающие налево, были отличной мишенью для любителей разогнаться по левой полосе. Теперь за скоростью там следит «стеклянный» глаз и передает информацию о нарушителях скорости в ГИБДД.

Или улица Бухарестская. Там ДТП часто возникали из-за солнца, которое слепило водителей. Камеры там развесили аж в пяти местах. Обоснованы камеры и на Приморском шоссе в сторону Сестрорецка, одна из них появилась возле поселка Лисий нос.

- Часто в населенных пунктах, через которые проходят трассы, один или два пешеходных перехода, и люди перебегают дорогу где попало. Конечно, в таких местах очень высокий показатель ДТП, - уточняет автоэксперт Дмитрий Попов. - Отмечу еще, что Санкт-Петербург очень сильно отличается по модели установки комплексов фото-видео фиксации от всей других городов. Удивляюсь, почему в той же Москве пошли по тому дурацкому пути и нанимают для работы аутсорсеров. В Петербурге же все камеры принадлежат правительству города, и все собранные штрафы идут в федеральный бюджет. В этом есть большой плюс. В первую очередь это не дает устанавливать камеры в тех местах, где ограничения не нужны. У нас камеры работают гораздо эффективнее, чем в Москве.

Есть в Петербурге и передвижные камеры фотофиксации. Ими также в онлайн-режиме управляет Городской мониторинговый центр. Также как и стационарные, они ловят водителей, превышающих скорость. Все это в сумме дает возможность сократить количество аварийных участков в городе в два с половиной раза.

- Как чиновники решают, где ставить камеры? Во-первых, есть комплексная схема организации дорожного движения до 2034 года. Там указаны все очаги аварийности, в этих местах уже есть стационарные камеры. Еще в Смольном есть рабочая группа, заседания проводятся раз год. Я в нее как раз вхожу. У нас в городе в прошлом году было аварийно-опасных участков 280, сейчас их чуть больше 120, - говорит Дмитрий Попов.

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