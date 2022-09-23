Финляндия ограничит въезд в страну жителям России

Финляндия ограничила въезд в страну жителям России Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Финляндия все же решила не пускать жителей России в страну. Принципиальное решение об ограничении въезда в Финляндию для российских граждан, а также выдачи им виз было принято в пятницу, 23 сентября 2022 года, на совместном заседании президента Финляндии Саули Ниинисте, комитета министров правительства по внешней политике и политике безопасности. Об этом сообщается на официальном сайте канцелярии президента Финляндии.

- Финляндия в ближайшие дни ограничит въезд российских туристов, будет разрешено только посещение друзей и родственников, транзит россиян по шенгенским визам других стран будет запрещен, - говорится в заявлении.

С какого именно числа будет введено ограничение, пока что не сообщается.

Напомним, что ранее Финляндия и так уже вводила ограничение на выдачу виз. Россияне могли подать документы только в определенные дни недель.

Насколько долго продлится это ограничение, пока что не уточняется.